【經濟艙都有床瞓】全球首創長途航班雙層床客位於下年推出

搭長途機「冇得瞓」最難過，一直以來，搭長途機「有覺好瞓」的特權好像只有那些負擔得起頭等艙和商務艙的乘客才可擁有，這個想法可能快將要改變了。





近日，新西蘭航空公司（Air New Zealand）公佈 Skynest 計劃，將推出航班上全球首創的經濟艙雙層床客位。





Skynest 計劃將於 2024 年 9 月亮相，是新西蘭航空對公司現有的寬體飛機及其新夢幻客機（Dreamliners）進行改造的一部分。這將是有史以來第一個空中睡眠艙，長途和超長途航班的經濟艙乘客可以使用這個共有六床的睡眠艙。





新西蘭航空公司首席客戶及銷售主管杰拉蒂（Leanne Geraghty）表示：「研究發現，客戶體驗的核心在於睡眠質素。」







Skynest 設計看起來像歐洲臥舖火車上的舖位，在經濟艙的通道前方，上下包括三個舖位，分為兩列，共有六個睡艙，長 2 米，寬 61 厘米。





每張床上都有一個枕頭和眼罩，最上面的床靠近機身的天花，而最下面的床接近地板。床邊帶三個台階的活梯讓乘客上落，床邊亦有充電 USB 端口、閱讀燈和通風口。



近日，新西蘭航空公司（Air New Zealand）公佈Skynest計劃，將推出航班上全球首創的經濟艙雙層床客位。 Credit: AIR NEW ZEALAND 事實上，該航空公司一直以來都將乘客睡眠放在首位，公司於 2010 年推出了 Skycouch，允許經濟艙乘客預訂三個相鄰座位，這些座位可以躺平，並在鋪上特別設計的床墊。配置適合帶小孩父母，以低於商務艙的價格「有覺好瞓」。



