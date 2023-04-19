每日 13 蚊夠駛嗎？澳洲學生低收入下掙扎求存

要點： 一個新分析顯示，學生租客每天只剩下大約 13 澳元用於膳食、交通和醫療費用。

雖然過去兩年青年津貼有所增加，但租金也飆升了 24%

Homelessness Australia 行政總裁科爾文 (Kate Colvin) 表示，學生正為教育開支而苦苦掙扎。

你認為你每天可以靠少於 15 元過活嗎？





根據 Homeless Australia 的最新分析，嘗試離開父母生活的澳洲學生目前只以大約 13 澳元以支付膳食、醫療和交通費用，勉強過活。





為期兩年的縱向分析研究一名依靠青年津貼生活的學生租客，將他們的收入與全國合租兩房單位租金的成本上漲進行比較。





Homeless Australia 行政總裁科爾文(Kate Colvin)向澳聯社表示，很多年輕人在交租後所剩無幾，意味著他們需為為三餐溫飽，往來學校交通費或購買教科書的費用而煩惱。





她說：「他們為學習的相關開支而而苦苦掙扎。」



她表示居住成本對偏遠地區學生也有極大影響，因為生活成本令他們望而卻步，他們錯過了搬到城市接受教育的機會。





兩年前，平均而言，一名學生只需以近三分之二的收入在合租一個兩睡房單位。





現在，學生需要使用近四分三的收入用於支付房租，他們幾乎沒有錢購買必需品。





雖然青年津貼與消費者價格指數（Consumer Price Index）掛鉤，在過去兩年增加了 10 %。然而，租金卻飆升了 24%。



現在，兩睡房單位的平均分租價格為 245.50 澳元，比 2021 年 4 月的 198 澳元大大增加。





科爾文說，很多學生發現越來越難租到房子，因為房東認為他們收入微薄，是不受歡迎的租戶。





她說：「我們看到越來越多年輕人來到無家可歸者服務中心，但實際上無家者服務機構也很難支援年輕人租屋，因為房東根本不會租給收入如此低的人。」





該分析適逢於青年無家可歸問題日公布，福利組織呼籲聯邦政府制定一個獨立策略來解決青年人無家可歸的問題。



