【好消息？】 國家內閣「達成共識」：租金凍結能否落實？

要點： 工黨將推出多項提升租賃物業市場的措施。

綠黨要求全國凍結租金，但工黨政府則聲稱無權這樣做。

各州及領地的住屋事務廳長將在下周召開會議，討論減輕租戶壓力的方法。

聯邦政府證實，將在下月的聯邦財政預算案中，為正在承受生活開支壓力的住屋租戶提供紓困措施，但措施的影響可能難以在短期內出現。





根據 SQM 進行的研究發現，澳洲租賃物業的租金在過去 12 個月平均上漲 11%，幾乎是通脹率的一倍。其中，首府城市租金的升勢尤為明顯。





而正當不少澳洲人由於本地物業價格不斷上漲而無法「上車」置業的同時，全國租住物業的人口已升至接近三份一。



艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 與各州及領地領袖在星期五召開國家內閣會議。 Source: AAP / Darren England 總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 與各州及領地領袖在星期五 (5 月 28 日) 召開國家內閣會議。他在會後宣佈，各州及領地的住屋事務廳長將在下星期召開會議，協調全國的租賃政策。





他說：「各州及領地都就這件事採取行動...... (但) 我懷疑我們能否 (在會議中) 得出一套完全一致的制度。」





他亦透露，國家內閣會議上，各州及領地的領袖就某些紓緩房屋可負擔程度的措施達成共識。





工黨此前亦已公佈一些具體的改變，其中一項將在下月生效。政府表明，此舉將有助紓緩壓力。





以下是目前已知的計劃內容：



為應對租金飆升有何對策？

工黨已宣佈兩項稅務優惠措施，以鼓勵建造更多出租住屋。政府聲稱，此舉將有助降低整體租金。





在聯邦財案公佈當日 (5 月 9 日) 後建造的任何新建租賃物業，其稅務沖銷 (或稱為「折舊率」) 將會上升。投資物業的業主目前可以對物業的價值進行 2.5% 的折舊，以反映物業貶值的情況。有關比率此後將可每年折舊 4%。



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此外，為吸引額外投資，由 2024 年年中開始，新的先租後買物業的稅收亦將減半至 15%。





但由於上述兩項措施都只會適用於今年及明年開始建造的物業，此舉未必能即時降低本地租賃物業的租金。



Source: SBS 澳洲研究所高級經濟學家格魯德諾夫 (Matt Grudnoff) 向 SBS 新聞表示，從長遠而言，採取「奢華、複雜」的方法實際上會的增加政府開支。相反，為減輕租戶壓力的最簡單、便宜的方法則是直接為「大量新住屋庫存」提供資金。





他說：「如果你想要便宜、穩定的住屋，那麼公共房屋就是你要的東西。如果你要更昂貴、不穩定的住屋，那就推出複雜的財政激勵措施。」





各州及領地方面，昆州政府經已規定，業主每年只准加租一次，將有關規定與維州、南澳、塔州及新州看齊。而北領地及西澳則容許業主在每六個月加租一次。





澳洲首都領地是唯一一個對租金上升幅度設置上限的司法管轄區，當地租金上漲的幅度不得高於租金通脹率的 10%。





但聯邦綠黨則要求政府凍結全國租金，對此聯邦政府堅稱無權這樣做。



綠黨 Griffith 選區眾議員錢德勒馬瑟 (Max Chandler-Mather)。 Source: AAP / Mick Tsikas 綠黨住屋事務發言人錢德勒馬瑟 (Max Chandler-Mather) 亦要求，制定法例禁止業主驅逐正承受生活開支壓力的租戶。





他在星期五說：「他們仍未沒有提出阻止租金上漲具體建議的每一日，就是本地家庭面臨無家可歸的另一日，亦是租戶需要考慮其負擔不起的每星期 $150 租金上漲的另一日。」





艾巴尼斯表示，各司法管轄區住屋廳長的會議不大可能能達成一個適合全國各地的應對措施。





他說：「其中一些 (建議) 是限制任何潛在加租的頻率...... 這取決於各州及領地的決定。我不肯定能否達致一個完全統一的制度。」





新州住屋事務廳長傑克遜 (Rose Jackson) 表示，新州將在下周的住屋事務廳長會議中，提出討論租賃物業市場的問題。





傑克遜說：「新州正在進行的一項關鍵工作是改革租賃市場。目前新州出現的住屋可負擔能力問題，在出租物業市場上特別嚴重。」



還有甚麼其他建議？

物業價格上升導致不少澳洲人被迫租住物業，當中的部份原因是由於供應短缺。





工黨正試圖在國會通過其重大住屋計劃，但受到綠黨的阻撓。





有關計劃將撥出 100 億元設立一個住屋未來基金，其收益將用於資助建設全新住屋。



工黨表示，有關收益回報將可高達每年 5 億元，並在未來五年內協助興建平均 6,000 間房屋。





聯邦兩黨聯盟將有關計劃稱為「會計取巧」，試圖在技術上控制開支。而綠黨則認為計劃仍然不足。





他們希望政府每年向社會住屋投資 50 億元，並要求政府凍結全國租金。





