一名24歲昆士蘭男子在台灣交流期間誤食老鼠藥 性命垂危

鑑於Alex Shorey 的病情嚴重，無法乘撘商業航班返澳，他的家人三日前在網上眾籌經費，希望可訂到包機把 Alex 送回澳洲醫治。直到今日(29/4) 下午，有約2900人捐款，籌到約20萬澳元。據指 Shorey 一家預訂了一架17.2萬澳元的救援專機，但這筆費用並不獲保險公司承包或賠償。





到台灣淡江大學做交換生 一個月前開始不適



來自昆士蘭南部 Toowoomba 的 Alex Shorey，約一個月前，在不知情下誤食了「超級華法林」（Super Warfarin）老鼠藥 ，自4月18日以來一直在台北醫學大學醫院接受治療。



Alex Shorey 在台灣淡江大學當交流生學習國語。 他的哥哥 Jean-Luc Shorey向傳媒表示， Alex Shorey在台灣學習國語，這是他在昆士蘭大學語言和市場學位的一部分課程。 Jean-Luc Shorey稱，大約在四個星期前 Alex 開始出現初期中毒的症狀。





病情一直惡化 治療出現過敏症狀



其兄長續稱，Alex 於當地就醫，醫生初始認為是感染或動脈受到損傷。但在接下來的幾天裡，Alex 病情變得更嚴重。他感到噁心，尿液中開始有血。於是他把情況告知在澳洲的父親，父親認為情況不尋常，並不停搜尋資料嘗試找出原因。





後來Alex 身上出現黑色斑點，其父親同時亦趕往台灣。台灣院方多番診症後相信，Alex 在不知情下食了老鼠藥中毒，這使Alex 的血變得非常稀薄，流入他的器官和肌肉組織中。他的肝臟、腎臟、肺臟、心臟和許多其他組織都受到了損傷。





院方以血漿輸注 (plasma infusions) 和維生素K治療 Alex，據報道最終出現了過敏反應，導致了呼吸衰竭和心臟問題。





澳洲外交貿易部發言人表示，他們向Alex Shorey 一家提供援助，但礙於隱私，不便提供進一步的消息。Alex 所就讀的昆士蘭大學表示，亦正協助其家人。

