【解決住屋危機】「置業擔保計劃」放寬 親戚朋友可共同申請

要點 從 7 月 1 日起，首次置業擔保及其鄉鎮和家庭置業擔保的申請資格擴大。

目前申請資格中的「夫婦」，將放寬為「任何兩個合資格人士」，令兩個是朋友關係的人士，也可以共同申請。。

澳洲永久居民將也合資格申請。

從今年7月1日起，「首次置業擔保計劃」（First Home Guarantee Scheme）「鄉鎮置業擔保計劃」（Regional Home Guarantee Scheme），申請資格放寬，會有更多澳洲人合資格申請。





根據這些擔保計劃，聯邦政府會作為擔保人，令成功申請的澳洲人，以低至5%的首期置業，同時避免支付高昂的貸方按揭貸款保險。



誰有資格？

申請資格放寬下，從原本僅限「夫婦」或「同居關係」的兩個人，擴大至「任何兩個符合條件的人士」。 令兄弟姐妹、父母或監護人和孩子或兩個朋友都可以申請。





另外，「家庭置業擔保計劃」（Family Home Guarantee Scheme），也擴大至兒童的單身法定監護人，例如 姨媽姑姐、叔伯舅父及祖父母等。





「家庭置業擔保計劃」下，政府會作為高達貸款的18%的擔保人，成功申請者可以低至2%首期就可以置業，同時也無需支付貸方按揭貸款保險。



聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）表示，這些計劃需要「與時並進」。





科蓮絲今日（4月30日）在接受9號台「今日周末」Weekend Today 訪問時說：「今天，我們有朋友、兄弟姐妹和所有類型的人，在澳洲共同擁有房屋。」





「對於單親父母來說，重要的是，我們還將允許他們有資格申請這些計劃。」





科蓮絲指出， 「遇到過一些寄養兒童的案例，例如侄子和侄女，由他們未合申請置業擔保計劃的叔伯舅父姨媽姑姐照顧，政府就把握這個機會擴大計劃，讓他們也有資格申請。」





以前擁有房屋的人也將有資格，前提是他們在過去 10 年內沒有擁有過房屋，以幫助那些陷入經濟困難的人。





澳洲永久居民也將有資格申請這些計劃，而不僅僅是公民。



每年擔保計劃名額有多少？

每年共提供35,000個首次置業名額，另外，到2025年6月30日，每年的鄉鎮首置擔保計劃名額有10,000個，家庭置業擔保計劃有5,000個。





修訂後有助解決住屋危機嗎？





聯邦在野兩黨聯盟副領袖利特爾波特（David Littleproud） 表示，政府擴大這些計劃將「某種程度上」，有助解決住屋危機，但這不是「靈丹妙藥」。





利特爾波特今日接受9號台「今日周末」Weekend Today 訪問時說，「這是所需的一攬子解決方案的一部份，但我們面臨的最大挑戰是供應不足。」





他認為，「現在政府要在未來兩年，引入 650,000 新移民，住屋壓力會更大 ，所以我們加快解決供應問題是很重要的。」



科蓮絲表示，供應問題正在通過「廣泛的一套」政府政策以解決。





她說，「當然，政府設『澳洲住屋未來基金』（Housing Australia Future Fund），這個 100 億元的基金目前呈交參議院，是工黨上屆大選的主要競選政綱。該基金每年的回報，都會投資於全國的公屋及私人廉租屋。」





科蓮絲指出，執政工黨也通過國家房屋協議（National Housing Accord）增加房屋供應，聯邦的另外 10,000 間廉租屋，各州已同意從 2024 年 7 月 1 日起，會響應提供相同數量的廉租屋。





不過，現階段，由於未獲足夠的支持，執政工黨提出的「澳洲住屋未來基金」，未能在國會通過。， 綠黨就促請要大幅增加對公共房屋的投資。









