今日大事(5月1日)

聯邦政府將檢討澳洲的公路和鐵路基礎設施計劃
聯邦政府將檢討澳洲的公路和鐵路基礎設施計劃。
基礎建設、運輸及鄉郊發展部長金卡芙蓮 (Catherine King)將會宣佈，交由專家小組進行為期 90 天的檢討。
金卡芙蓮表示，上屆聯邦政府在基礎設施方面做到一塌糊塗，宣佈了的項目，但無法完成。
各州和領地政府，早前已在全國內閣會議上同意進行今次的檢討。
有關檢討不會調查已經正在興建的項目，亦不會調查聯邦政府在競選活動中所作出有關興建基礎設施的承諾。
獨立法定機構 Infrastructure Australia 估計，全國的基礎設施項目，現時缺少約 95,000 名工人。
塔州在經濟表現成澳洲表現最好州份
塔州在經濟表現方面擊敗昆州，
CommSec 發表全國各州季度報告。
報告指，在強勁的人口增長、穩健的消費支出、高漲的商品價格、穩定的樓價和低失業率的支持下，各州及領地的經濟表現良好。
塔州在住宅開工率、低失業率和相對之下的經濟增長佔優。
昆州和南澳並列第二。
新州排名第四，維州和西澳並列第五。
其次是首都領地，最尾是北領地。
聯邦政府未證實下周二晚預算案會否有盈餘
聯邦政府未有證實下星期二晚的預算案會否是一個盈餘預算案。
澳洲金融評論報上周五報導，聯邦政府的稅收增加，特別是來自採礦業的稅收，另外福利開支方面下降，以及數十萬名移民工人回到澳洲，帶給政府預期更多的稅收。
環境部長普莉貝絲(Tanya Plibersek)並無確認或否認會否是一個盈餘預算案。她對七號台表示，聯邦政府從前任政府浪費的錢中，節省了開支。grab
普莉貝絲指「你會看到政府進行負責任的節省，亦是政府需要進行的節省，因為前任政府留下一萬億元的債務，以及一大堆沒有經費的項目，這些項目都應該繼續進行，好像是處理核廢料的機構、我的健康紀錄、家庭暴力法律服務、牙科計劃……都需要找到額外的經費來進行。」
澳洲大學員工不滿工資 今起罷工一周
澳洲的大學員工從今天（5月1日）起，舉行一星期的罷工。
今次的工業行動，是對臨時職位過多，以及工資沒有增長表示不滿。
在澳洲的大學中，只有大約二十分之三的職位是永久性的。
全國高等教育工會（National Tertiary Education Union）估計，今個星期的工業行動，目的是要將減少臨時職位的條款，納入澳洲每間大學的企業談判協議內。
在過去的六個月，有關協議已經在西雪梨大學、澳洲天主教大學和雪梨科技大學取得部分成功，將雪梨大學的數百個臨時職位轉做全職。
工會表示，這些臨時職位間接導致員工被剋扣工資。
澳洲7月起實施新的政府首次置業保證計劃
澳洲將於7月1日起實施，將有助更多澳洲人在首次置業時獲得資助。
政府之前的計劃，只是允許已婚伴侶和合法同居伴侶，可以支付較少的首期置業。
新計劃的標準，將擴大至包括任何二人組合，即是朋友和兄弟姐妹，都可以「夾埋一齊」申請首次置業計劃。
永久居民和過去10年沒有擁有過物業的人亦可以申請。
國家黨黨魁利特爾波特(David Littleproud)表示，新計劃雖然會為部分人士提供置業的動力，但並沒有解決核心問題。
利特爾波特指「我們面臨的最大挑戰是房屋供應，這並不是聯邦政府的嚴重失敗所致。這是各州和領地政府的計劃，我們需要增加供應，現在的壓力會更大，政府希望在未來兩年內增加650,000名新移民。因此，我們加快解決供應問題十分重要，這就是我們必須解決的問題，雖然這計劃會在一定程度上起到作用，但這不是靈丹妙藥。」
澳男涉嫌在印尼清真寺向一名教長吐口水 面臨監禁
一名澳洲男子涉嫌在印尼一座清真寺向一名教長吐口水，面臨 14 個月的監禁。
該名澳洲男子麥克阿瑟 (Brendan McArthur) 在登機飛返澳洲前在機場被捕。
他否認作出任何不當行為，並在社交媒體Instagram 發文指他是伊斯蘭信徒，又指他是針對外國人種族主義的受害者。
伊斯蘭教長安瓦爾（Basri Anwar）指，麥克阿瑟是因為不滿清真使用擴音器誦讀可蘭經，於是走到講壇前向他吐口水。
印尼警方正調查事件。
蘇丹停火協議結束 期間戰火持續
蘇丹的停火協議在澳洲東部時間今早8時結束。
雖然停火協議在過去72小時生效，但。
首都喀土穆受到槍戰、空襲和砲火蹂躪。
蘇丹政府軍表示，正計劃發動大規模進攻，以奪回由準軍事組織快速支援部隊控制的地區。
據報，過去兩個多星期的戰鬥中，已造成500多人死亡，數萬人逃離家園。
前總理哈姆多克 (Adballa Hamdok)表示，國家處於的衝突邊緣，可能比敘利亞和利比亞還要嚴重。
155名澳洲公民已撤出蘇丹
與此同時，聯邦政府繼續敦促。到目前為止，已有155名公民撤出。
但外交部長黃英賢(Penny Wong)就表示，當地將不會再有航班，局勢依然危險。副總理馬利士( Richard Marles)就說，仍可以乘坐渡輪離開該國。
馬利士表示，位於紅海的蘇丹港仍然是逃出該國的一個選擇。聯邦政府將繼續與盟友合作，竭盡所能為想要離開的澳洲人提供幫助，但目前的情況真是相當嚴峻。
經兩星期努力 紅十字會終能向蘇丹醫院提供物資
紅十字會表示，經過兩星期的努力，終於能夠向蘇丹醫院提供補給物資。
該會指出，由約旦空軍幫助運抵蘇丹的醫療設備，足以治療1,000名病人或穩定1,500名病人的狀況。
紅十字會發言人沃素福 (Patrick Youssef) 說，由於最多
沃素福指，希望盡快將這些物資送到首都最繁忙的醫院。目前他們仍未確定送去哪些醫院，但團隊正在喀土穆進行有關工作。
教宗方濟各指正參與試圖結束俄烏戰爭和平任務
教宗方濟各說，他正參與試圖結束俄烏戰爭的和平任務。
教宗結束在時表示，曾經與匈牙利總理歐爾班(Victor Orban)以及當地的東正教會代表談及烏克蘭局勢，各方都有意推動和平。
上周五教宗亦在梵蒂岡會見到訪的烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmyhal)，並討論了烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)提出的和平方案。
不過，教宗表示，他現在不想透露他的和平任務細節。grab
教宗指，在這些會談中，大家談及各項問題， 每個人都關注和平途徑。 他自己願意肩負所有必須做的事情。 他暫時不可以公開現有的任務，要在適當時間才會透露。
另外，86歲的方濟各提及他三月底入院是因為急性嚴重肺炎，但強調他仍然會繼續外訪，八月初他會前往葡萄牙里斯本出席普世青年節
美國得州男子槍殺5鄰居後潛逃 警方追捕
美國得州一名男子槍殺5名鄰居後潛逃，警方至今仍在追捕槍手。
警方正懸紅通輯38 歲的行兇男子奧羅佩薩( Francisco Oropeza )，據報他在當地星期五晚懷疑醉酒，並在家中開槍，期間被鄰居要求停止，警方亦曾至少一次上門處理槍聲的投訴，他其後手持半自動步槍，闖入鄰居家中擊斃5人，包括一名8歲男童，全部頭部中槍，接近行刑式處決。
警方已將搜索範圍擴大到距離現場 32 公里的地方，聯邦警察亦已加入調查。
調查負責人史密斯( James Smith)說，該地區的居民要保持警惕。
史密斯指，警方仍在搜索該名男子，並認為他持有武器及十分危險，警方會一直搜查，直到將他逮捕及拘留。但他現時仍然在逃，對社區構成威脅。警方需要社區幫助，盡快拘捕他。
印度北部發生煤氣洩漏事件，死亡人數增至11人
印度北部旁遮普邦盧迪亞納市發生的煤氣洩漏事件，死亡人數已升至 11 人。
早前，地方法官蒂瓦納（Swati Tiwana） 說，國家災難響應部隊小組正在現場。
蒂瓦納指，小組正在現場調查是哪種氣體及其來源。毫無疑問，這是一宗氣體洩漏案件，在不適的人當中，已證實有多人喪生。
事件發生在一家牛奶店和一家診所附近，有感到不適的人倒於街上。警察一直戴著口罩巡邏，並要求當地居民遠離警戒線區域。
國際勞動節 法國工會全國舉行抗議
今天是國際勞動節，法國的工會將在全國各地舉行抗議活動 。
，導致民眾持續抗議。
與此同時，中國在五一勞動節展開黃金周假期，預計國內旅遊將會超過 2億4千萬人次。內地多個景點出現人潮，長城和紫禁城等景點的入場券亦已售罄。安徽黃山風景區管委會承認，曾有遊客在公廁過夜。另外，內地傳媒報道，多間酒店涉嫌毀約漲價，被立案調查。
中國駐加拿大大使館批評杜魯多惡意詆毀中國人權狀況
中國駐加拿大大使館批評杜魯多（Justin Trudeau）)惡意詆毀中國人權狀況，完全罔顧事實，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
事緣加拿大總理杜魯多日前在訪問美國期間，曾經暗示中國的鋰礦生產涉及奴隸勞動。
但大使館發言人指出，加拿大在過去一百多年裡，有很多黑人和原住民都有被迫為奴。中方奉勸加方深刻反省，停止惡意詆毀中國人權狀況，否則必將自食惡果。
丁立人成中國首位國際象棋男子世界冠軍
中國國際象棋男子選手丁立人擊敗俄羅斯選手涅波姆尼亞奇，成為中國首位國際象棋男子世界冠軍。
雙方早前進行14盤慢棋，賽果是7比7，昨日進行快棋附加賽決勝，前3局均和棋，丁立人第4局突圍奪冠。
原本冠軍將獲得120萬歐元，亞軍80萬歐元，由於比賽進入快棋附加賽，冠軍獎金增至110萬歐元，亞軍90萬歐元。
雪梨男子在一場業餘足球比賽中襲擊球證後被起訴
雪梨一名男子，在一場業餘足球比賽中襲擊球證後被起訴。
從錄像監控系統片段看到，一名觀眾向45歲的球證亞格尼( Khodr Yagni )的臉上拳打腳踢之前，曾經大喊大叫。
其後有十多人衝前，將兩人分開。
據報打人的是一名被停賽的球員。
事件引起了外界譴責，並觸動警方介入調查。
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球壇名宿積克查爾頓與世長辭
北領地警務處長查爾克與政府達成私人和解辭職
北領地警務處長查爾克（Jamie Chalker）與政府達成私人和解協議後辭職。
查爾克早前向北領地政府、北領地首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles ）和警務廳長沃登 (Kate Worden) 提出法律訴訟，在他的律師應向最高法院提交證據的前一天達成和解協議。
有關訴訟是在防止查爾克被解僱，一旦展開訴訟，北領地首席廳長菲爾斯需要上庭接受盤問。
查爾克擔任北領地警務處長是他的榮幸，他在擔任警察25年後這個職位將近四年。
體育消息
在澳洲職業足球聯賽女足總決賽，Sydney F-C 以4－0擊敗Western United ，嬋聯第四個冠軍獎項。
現時Sydney F-C與Melbourne City兩隊各得四個冠軍頭銜，平分秋色。
在今仗兩度入球及協助隊長托賓射入一球的前鋒凱莉( Madison Haley )，被評為最佳球員。
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