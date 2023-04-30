今日大事(5月1日)

聯邦政府將檢討澳洲的公路和鐵路基礎設施計劃

聯邦政府將檢討澳洲的公路和鐵路基礎設施計劃。





基礎建設、運輸及鄉郊發展部長金卡芙蓮 (Catherine King)將會宣佈，交由專家小組進行為期 90 天的檢討。





金卡芙蓮表示，上屆聯邦政府在基礎設施方面做到一塌糊塗，宣佈了的項目，但無法完成。





各州和領地政府，早前已在全國內閣會議上同意進行今次的檢討。





有關檢討不會調查已經正在興建的項目，亦不會調查聯邦政府在競選活動中所作出有關興建基礎設施的承諾。





獨立法定機構 Infrastructure Australia 估計，全國的基礎設施項目，現時缺少約 95,000 名工人。





塔州在經濟表現成澳洲表現最好州份

CommSec 發表全國各州季度報告。





報告指，在強勁的人口增長、穩健的消費支出、高漲的商品價格、穩定的樓價和低失業率的支持下，各州及領地的經濟表現良好。





塔州在住宅開工率、低失業率和相對之下的經濟增長佔優。





昆州和南澳並列第二。





新州排名第四，維州和西澳並列第五。





其次是首都領地，最尾是北領地。



聯邦政府未證實下周二晚預算案會否有盈餘

聯邦政府未有證實下星期二晚的預算案會否是一個盈餘預算案。





澳洲金融評論報上周五報導，聯邦政府的稅收增加，特別是來自採礦業的稅收，另外福利開支方面下降，以及數十萬名移民工人回到澳洲，帶給政府預期更多的稅收。





環境部長普莉貝絲(Tanya Plibersek)並無確認或否認會否是一個盈餘預算案。她對七號台表示，聯邦政府從前任政府浪費的錢中，節省了開支。grab





普莉貝絲指「你會看到政府進行負責任的節省，亦是政府需要進行的節省，因為前任政府留下一萬億元的債務，以及一大堆沒有經費的項目，這些項目都應該繼續進行，好像是處理核廢料的機構、我的健康紀錄、家庭暴力法律服務、牙科計劃……都需要找到額外的經費來進行。」



澳洲大學員工不滿工資 今起罷工一周

澳洲的大學員工從今天（5月1日）起，舉行一星期的罷工。





今次的工業行動，是對臨時職位過多，以及工資沒有增長表示不滿。





在澳洲的大學中，只有大約二十分之三的職位是永久性的。





全國高等教育工會（National Tertiary Education Union）估計，今個星期的工業行動，目的是要將減少臨時職位的條款，納入澳洲每間大學的企業談判協議內。





在過去的六個月，有關協議已經在西雪梨大學、澳洲天主教大學和雪梨科技大學取得部分成功，將雪梨大學的數百個臨時職位轉做全職。





工會表示，這些臨時職位間接導致員工被剋扣工資。



更多內容 留學澳洲上海青年 參與本地社運學習民主發展

澳洲7月起實施新的政府首次置業保證計劃

澳洲將於7月1日起實施 新的政府首次置業保證計劃 ，將有助更多澳洲人在首次置業時獲得資助。





政府之前的計劃，只是允許已婚伴侶和合法同居伴侶，可以支付較少的首期置業。





新計劃的標準，將擴大至包括任何二人組合，即是朋友和兄弟姐妹，都可以「夾埋一齊」申請首次置業計劃。





永久居民和過去10年沒有擁有過物業的人亦可以申請。





國家黨黨魁利特爾波特(David Littleproud)表示，新計劃雖然會為部分人士提供置業的動力，但並沒有解決核心問題。





利特爾波特指「我們面臨的最大挑戰是房屋供應，這並不是聯邦政府的嚴重失敗所致。這是各州和領地政府的計劃，我們需要增加供應，現在的壓力會更大，政府希望在未來兩年內增加650,000名新移民。因此，我們加快解決供應問題十分重要，這就是我們必須解決的問題，雖然這計劃會在一定程度上起到作用，但這不是靈丹妙藥。」



澳男涉嫌在印尼清真寺向一名教長吐口水 面臨監禁

一名澳洲男子涉嫌在印尼一座清真寺向一名教長吐口水，面臨 14 個月的監禁。





該名澳洲男子麥克阿瑟 (Brendan McArthur) 在登機飛返澳洲前在機場被捕。





他否認作出任何不當行為，並在社交媒體Instagram 發文指他是伊斯蘭信徒，又指他是針對外國人種族主義的受害者。





伊斯蘭教長安瓦爾（Basri Anwar）指，麥克阿瑟是因為不滿清真使用擴音器誦讀可蘭經，於是走到講壇前向他吐口水。





印尼警方正調查事件。



蘇丹停火協議結束 期間戰火持續

蘇丹的停火協議在澳洲東部時間今早8時結束。





首都喀土穆受到槍戰、空襲和砲火蹂躪。





蘇丹政府軍表示，正計劃發動大規模進攻，以奪回由準軍事組織快速支援部隊控制的地區。





據報，過去兩個多星期的戰鬥中，已造成500多人死亡，數萬人逃離家園。





前總理哈姆多克 (Adballa Hamdok)表示，國家處於的衝突邊緣，可能比敘利亞和利比亞還要嚴重。



155名澳洲公民已撤出蘇丹

但外交部長黃英賢(Penny Wong)就表示，當地將不會再有航班，局勢依然危險。副總理馬利士( Richard Marles)就說，仍可以乘坐渡輪離開該國。





馬利士表示，位於紅海的蘇丹港仍然是逃出該國的一個選擇。聯邦政府將繼續與盟友合作，竭盡所能為想要離開的澳洲人提供幫助，但目前的情況真是相當嚴峻。





經兩星期努力 紅十字會終能向蘇丹醫院提供物資

紅十字會表示，經過兩星期的努力，終於能夠向蘇丹醫院提供補給物資。





該會指出，由約旦空軍幫助運抵蘇丹的醫療設備，足以治療1,000名病人或穩定1,500名病人的狀況。





沃素福指，希望盡快將這些物資送到首都最繁忙的醫院。目前他們仍未確定送去哪些醫院，但團隊正在喀土穆進行有關工作。



教宗方濟各指正參與試圖結束俄烏戰爭和平任務

教宗方濟各說，他正參與試圖結束俄烏戰爭的和平任務。





教宗結束在 匈牙利的三天訪問 時表示，曾經與匈牙利總理歐爾班(Victor Orban)以及當地的東正教會代表談及烏克蘭局勢，各方都有意推動和平。





上周五教宗亦在梵蒂岡會見到訪的烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmyhal)，並討論了烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)提出的和平方案。





不過，教宗表示，他現在不想透露他的和平任務細節。grab





教宗指，在這些會談中，大家談及各項問題， 每個人都關注和平途徑。 他自己願意肩負所有必須做的事情。 他暫時不可以公開現有的任務，要在適當時間才會透露。





另外，86歲的方濟各提及他三月底入院是因為急性嚴重肺炎，但強調他仍然會繼續外訪，八月初他會前往葡萄牙里斯本出席普世青年節



美國得州男子槍殺5鄰居後潛逃 警方追捕

美國得州一名男子槍殺5名鄰居後潛逃，警方至今仍在追捕槍手。





警方正懸紅通輯38 歲的行兇男子奧羅佩薩( Francisco Oropeza )，據報他在當地星期五晚懷疑醉酒，並在家中開槍，期間被鄰居要求停止，警方亦曾至少一次上門處理槍聲的投訴，他其後手持半自動步槍，闖入鄰居家中擊斃5人，包括一名8歲男童，全部頭部中槍，接近行刑式處決。





警方已將搜索範圍擴大到距離現場 32 公里的地方，聯邦警察亦已加入調查。





調查負責人史密斯( James Smith)說，該地區的居民要保持警惕。





史密斯指，警方仍在搜索該名男子，並認為他持有武器及十分危險，警方會一直搜查，直到將他逮捕及拘留。但他現時仍然在逃，對社區構成威脅。警方需要社區幫助，盡快拘捕他。



印度北部發生煤氣洩漏事件，死亡人數增至11人

印度北部旁遮普邦盧迪亞納市發生的煤氣洩漏事件，死亡人數已升至 11 人。





早前，地方法官蒂瓦納（Swati Tiwana） 說，國家災難響應部隊小組正在現場。





蒂瓦納指，小組正在現場調查是哪種氣體及其來源。毫無疑問，這是一宗氣體洩漏案件，在不適的人當中，已證實有多人喪生。





事件發生在一家牛奶店和一家診所附近，有感到不適的人倒於街上。警察一直戴著口罩巡邏，並要求當地居民遠離警戒線區域。



國際勞動節 法國工會全國舉行抗議

今天是國際勞動節，法國的工會將在全國各地舉行抗議活動 。





與此同時，中國在五一勞動節展開黃金周假期，預計國內旅遊將會超過 2億4千萬人次。內地多個景點出現人潮，長城和紫禁城等景點的入場券亦已售罄。安徽黃山風景區管委會承認，曾有遊客在公廁過夜。另外，內地傳媒報道，多間酒店涉嫌毀約漲價，被立案調查。



中國駐加拿大大使館批評杜魯多惡意詆毀中國人權狀況

中國駐加拿大大使館批評杜魯多（Justin Trudeau）)惡意詆毀中國人權狀況，完全罔顧事實，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。





事緣加拿大總理杜魯多日前在訪問美國期間，曾經暗示中國的鋰礦生產涉及奴隸勞動。





但大使館發言人指出，加拿大在過去一百多年裡，有很多黑人和原住民都有被迫為奴。中方奉勸加方深刻反省，停止惡意詆毀中國人權狀況，否則必將自食惡果。



丁立人成中國首位國際象棋男子世界冠軍

中國國際象棋男子選手丁立人擊敗俄羅斯選手涅波姆尼亞奇，成為中國首位國際象棋男子世界冠軍。





雙方早前進行14盤慢棋，賽果是7比7，昨日進行快棋附加賽決勝，前3局均和棋，丁立人第4局突圍奪冠。





原本冠軍將獲得120萬歐元，亞軍80萬歐元，由於比賽進入快棋附加賽，冠軍獎金增至110萬歐元，亞軍90萬歐元。



雪梨男子在一場業餘足球比賽中襲擊球證後被起訴

雪梨一名男子，在一場業餘足球比賽中襲擊球證後被起訴。





從錄像監控系統片段看到，一名觀眾向45歲的球證亞格尼( Khodr Yagni )的臉上拳打腳踢之前，曾經大喊大叫。





其後有十多人衝前，將兩人分開。





據報打人的是一名被停賽的球員。





事件引起了外界譴責，並觸動警方介入調查。



更多內容 球壇名宿積克查爾頓與世長辭

北領地警務處長查爾克與政府達成私人和解辭職

北領地警務處長查爾克（Jamie Chalker）與政府達成私人和解協議後辭職。





查爾克早前向北領地政府、北領地首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles ）和警務廳長沃登 (Kate Worden) 提出法律訴訟，在他的律師應向最高法院提交證據的前一天達成和解協議。





有關訴訟是在防止查爾克被解僱，一旦展開訴訟，北領地首席廳長菲爾斯需要上庭接受盤問。





查爾克擔任北領地警務處長是他的榮幸，他在擔任警察25年後這個職位將近四年。









體育消息

在澳洲職業足球聯賽女足總決賽，Sydney F-C 以4－0擊敗Western United ，嬋聯第四個冠軍獎項。





現時Sydney F-C與Melbourne City兩隊各得四個冠軍頭銜，平分秋色。





在今仗兩度入球及協助隊長托賓射入一球的前鋒凱莉( Madison Haley )，被評為最佳球員。







