蘇丹內戰邊緣 衝突令多名平民死

雙方於聯合國斡旋下，同意於周日（16日）下午進行3小時人道主義停火。雙方發聲明指，同意於當地下午4時開始停火，至晚上7時為止，但對立雙方無視有關提議。





但在此期間可以聽到槍聲，首都現場直播的背景中可以看到濃煙。





「快速支援部隊」在周末一直與蘇丹政府軍進行激烈的暴力衝突，造成平民死亡。





一名來自美國的遊客被困在首都，她說她醒來時聽到了像「雷雨」的槍聲。





該名遊客表示，昨日早上大約 9 點，聽起來像有雷雨。她醒來走到外面，看到有戰鬥機，聽起來好像有槍聲，到處都很混亂，到處都是煙霧。





蘇丹在2021年爆發軍事政變後，隨着政治各派談判成立過渡政府，約12萬蘇丹政府軍與成員達10萬人的「快速支援部隊」一直在爭權，而有關將「快速支援部隊」併入正規軍的計劃引發數周緊張局勢，最終在上周六爆發激戰。





今次是自 2019 年雙方聯手推翻2019年時任總統巴希爾（Omar al-Bashir）以來首次爆發激戰。





主張兩軍永久停火的蘇丹前總理哈姆杜克(Abdalla Hamdok)指，至少需要建立一條固定的人道主義走廊，以免平民遭受不必要的痛苦。





哈姆杜克表示，要求立即停火並達成協議，以永久結束敵對狀態，要至少需要達成休戰，以建立人道主義走廊，令平民可以得到藥物、治療和食物。





有指蘇丹政府軍在衝突中佔上風，政府軍發言人指，「快速支援部隊」已經撤出此前聲稱受他們控制的麥羅維（Merowe）空軍機地。





「快速支援部隊」對此予以否認，稱不久將再次對蘇丹政府軍總部發動襲擊。



聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，在其三名員工在衝突中喪生後，已暫時停止在蘇丹的所有工作。





聯合國世界糧食計劃署的執行幹事麥凱恩( Cindy McCain )表示，組織致力於幫助面臨嚴重糧食不足問題的蘇丹人民，但如果團隊和合作夥伴的安全得不到保障，他們就無法開展拯救生命的工作。





埃及總統表示，他和南蘇丹總統都提出要在蘇丹政府軍隊和 「快速支援部隊」之間進行調解。





阿拉伯聯盟召開緊急會議，蘇丹特使阿卜杜拉（Al Sadiq Omar Abdullah）警告國際間不要干涉，要由蘇丹人自決未來





阿卜杜拉指，蘇丹必須申明，現正發生的事情是一個內部問題。同時蘇丹需要阿拉伯國家盡一切努力，協助平息該國的局勢。





針對蘇丹局勢惡化，多國為之緊張。其中美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周六（4月15日）在推特（Twitter）發文指，深切關注蘇丹武裝部隊和快速支援部隊之間的暴力升級。他正在與駐喀土穆的大使館團隊保持聯繫，目前已確認所有人員的下落，敦促所有行動者立即停止暴力，避免進一步升級或動員軍隊，並繼續以談判解決問題。





中國駐蘇丹大使館向在蘇丹中國公民發出安全提示，聯繫當地中資機構，核實中方人員機構情況，指導加強防範，並向有需要的中國公民提供協助。







