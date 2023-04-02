法國養老金改革爆示威 學者：澳洲面臨相同挑戰

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出退休養老金改革，將退休年齡從62歲延長至64歲，引發全法國大規模抗議活動。





之前，抗議示威活動很多都是和平進行，但現在已經呈現暴力，尤其是在政府運用憲法賦予的特權，未經表決就向國會提出有關改革之後，在巴黎更引發暴動。





在巴黎，由於運送垃圾的清潔工人罷工，街上有超過7,000噸垃圾堆積，很多已經發臭。





作為20年來第一位連任的法國總統，馬克龍投入大量政治資本推動改革，也是他去年大選其中的競選政綱。





馬克龍說，隨著人口老化，目前的退休養老金體制，在財務上不可以持續，所以要引入改革。





法國所有退休人士都領取政府的退休養老金。





政府在退休養老金的開支，資金來自工作人口特定的稅收。





工人在薪金上要支付的稅項及附加費很高，而法國在歐洲主要經濟體的國家中，可以領取政府退休養老金的年齡是最低。





經濟合作及發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development）的數據顯示，法國的退休養老金的開支，佔國內生產總值（Gross Domestic Products）的14.8%，在美國就佔5%，在澳洲就佔2.6%。



南澳弗林德斯大學（Flinders University）歷史學家法蒂 (Romain Fathi) 在法國出生，他表示目前法國的抗議活動，沒有簡單的解決方案，還要處理社會和政治方面的問題。





法蒂說，在過去的30年，法國的國家退休養老金改革，令許多任的政府都崩潰。他說他無法預測事態會點樣發展。但目前存在很大程度的社會緊張情緒。同時已經發生的示威類型 ，是一些示威者一直很和平，其他就並沒有那麼和平 ，這是民主國家發生的一個令人擔憂跡象，就是會看到警察和示威者互相攻擊。這個時候局勢， 變得一觸即發。





澳洲國立大學（ANU）公共政策教授懷特福德（Peter Whiteford）曾在經濟合作及發展組織任職，於巴黎生活8年。





他指出，澳洲的政府養老金制度，加上退休公積金，與法國不同，但政府在是否提高養老金或退休年齡，會產生什麼影？這方面是面臨共同挑戰。





懷特福德說，經合組織國家目前有 38 個。平均領取養老金的年齡是 66 歲。所以澳洲退休年齡是 67 歲，是比法國更接近平均年齡。少數國家的退休年齡更大，像荷蘭領取養老金年齡是 69 歲， 意大利應該是 71歲。





2014 年，前兩黨聯盟財長 何奇（Joe Hockey） 以聯邦預算限制為理由，建議將領取養老金的年齡提高到 70 歲，這個想法最終被放棄。





領取養老金的年齡將從 2023 年 7 月 1 日起，提高到 67 歲，2009年時任工黨政府提出政策，將退休年齡逐步提高。2018年當時的總理莫理遜（Scott Morrison），決定將領取養老金的年齡維持於67歲，不再提高。







