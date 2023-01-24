【酒精累事】北領地罪案率飆升 總理親臨壓陣？

所以，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)昨天親自到達當地與領地政府、地方議會、社區團體、警方及一些提供前線服務嘅人士會面，了解和討論有關問題。





在會議後，總理與北領地首席廳長菲爾斯 （Natasha Fyles ）亦宣布了一系列希望可以遏止當地暴力及反社會行為的措施， 包括立即禁止逢星期一及星期二在該地區外賣酒精類產品；同時，亦在其他日子由下午 3 點到晚上 7 點減少售賣酒類的時間，並且規定每人每日只可以購買一次酒類產品。





同時，亦任命一名澳洲地區控制專員安德森（Dorrelle Anderson），以確保各級政府聯手為社區提供所需要的服務。安德森的工作亦包括檢討可以取代於去年經已過期的干預限制酒精禁令的替代性選項。





總理艾巴尼斯亦承諾， 會額外撥款數百萬元來加強當地的保安工作和繼續在愛麗絲泉及其他更廣泛的地區，開展社區服務和計劃。





艾巴尼斯表示：『聯邦政府將會擴大對澳洲中部地區組織所提供的保安及社區服務的撥款延長至今年6 月之後， 而這個將會是一項達 2500 萬元的承諾，為那些組織、工作人員及依賴這些服務的人士帶來確定性，並向前發展。』





北領地首席廳長菲爾斯則表示，酒精及偏遠社區出現功能失衡的情況，是造成有關問題的罪魁禍首，但她認為，在前總理何華德時代所實施的禁酒令及控制福利的措施，並非是解決問題的辦法。





同時，她亦拒絕要聯邦警方或軍方干預當地情況的要求。菲爾斯說， 愛麗絲泉的問題其實是多方面的，並認為是有需要盡快解決。





菲爾斯表示：『我希望社區人士能夠明白，領地政府並非輕易作出這些決定。但這些都是減少社區使用酒精的措施,亦是警方全力支持的決定，通過減少使用酒精，亦會減少（所造成的）傷害。』





愛麗絲泉的傳統土地擁有人表示，有關方面在過去數十年來長期忽視偏遠社區，亦助長了今次這場危機。





對於反對黨領袖達頓將當地的情況稱為是「澳洲最大的問題，亦是一個治安及罪案的問題」， 究竟菲爾斯對此又有甚麼回應呢？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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