教宗聖方濟各週六訪問匈牙利與烏克蘭難民會面

教宗警告歐洲民族主義抬頭的危險，匈牙利應本著基督教精神接收更多難民。

HUNGARY POPE FRANCIS

教宗於出訪匈牙利期間和當地的烏克蘭難民和無家者見面。 Credit: SZILARD KOSZTICSAK/EPA

教宗在布達佩斯一個教堂與600名難民、貧困人士和無家者見面。前一天，教宗警告，歐洲民族主義抬頭的危險，匈牙利總理奧爾班 (Viktor Orbán) 應本著基督教精神，接收移民和難民，需要與整個歐洲共同實現。

教宗是於星期五(28/4) 開始匈牙訪問行程，該國在收容難民立場上與歐盟立場分歧。匈牙利在2015年歐洲爆發難民危機的嚴峻時刻，拒絕接受難民，未有履行規定的義務，歐洲法院表示，這是違反歐盟法律。但匈牙利堅持拒收。
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教宗敦促歐洲各國要拒絕民粹主義。 Credit: TIBOR ILLYES/EPA
當教宗提到自戰爭開始以，烏克蘭人所面臨的困難時，教宗安慰一眾難民，不同的未來是可能的。教宗更感謝烏克蘭難民歡迎他。

自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，數百萬難民透過中歐，包括匈牙利，逃往其他國家。其中約有35,000人在匈牙利申請了臨時庇護。
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Published 30 April 2023 12:15pm
By Nina Loh
Source: SBS