【最新報告】邊個州經濟表現成全國之冠?

塔州在經濟表現方面擊敗昆州，成為澳洲表現最好的州份。





報告指，在強勁的人口增長、穩健的消費支出、高漲的商品價格、穩定的樓價和低失業率的支持下，各州及領地的經濟表現良好。





塔州在住宅開工率、低失業率和相對之下的經濟增長佔優。





昆州和南澳並列第二。





新州排名第四，維州和西澳並列第五。





其次是首都領地，最尾是北領地。





CommSec首席經濟學家詹姆斯(Craig James)表示，塔斯在商業投資、相對失業率和住宅工程方面，都排名第一，肯定是非常強勁的表現。





他指，新屋的建造是房地產市場的前瞻性指標，這對塔州經濟來說是一個積極的前景。





詹姆斯指，塔州的出口市場亦在幫助經濟上發揮作用。





他指，塔州的農產品在亞洲地區的需求量仍然很大，為塔州經濟帶來支持，這非常重要。



該報告根據八大經濟指標為各州份的經濟活力度評分，包括經濟增長、零售業、就業市場及建築就業、新屋建築率、房屋貸款等。





西澳繼續引領經濟增長——截至2022年12月的一年的經濟活動比其「正常」產量高出 41.4%。





維州在零售業方面領先，在12月季度比其十年平均水平增長了16.2%。





昆州在人口增長方面領先，而南州在已完成的建築工程方面領先。





根據報告，目前所有州和領地的經濟表現都相對強勁。





詹姆斯表示，這是受惠於「強勁的人口增長、穩健的消費支出、上漲的商品價格、穩定的房價和低失業率」。





他指，基本上已經在全國達全民就業，「多年來，澳洲一直在努力實現全民就業，並打造一個非常強勁的就業市場」。





他指出，許多經濟學家以及企業，和消費者都在為就業市場的緊張而憂慮，但他認為這是值得慶祝的事情。





詹姆斯表示，每個州和領地都有特定的「X 因素」來幫助推動增長。





他舉例，人口增長對昆州很重要，而就業市場對其他許多州也很重要。旅遊業、採礦活動對西澳很重要。





塔州、昆州和南澳在經濟排行榜上名列前茅，根據報告，在未來6個月內，情況似乎不會改變。





這三個州在上個季度也在排行榜排榜首。





詹姆斯表示，每個州和領地下一季度的表現，將取決於各州對最近澳洲儲備銀行(RBA)加息的吸收程度。





他說零售支出將是一個很好指標。





他認為，在未來3到6個月內，消費者支出將急劇放緩，而到今年年底，隨著經濟越來越接近澳洲儲備銀行的通脹目標，可能會看到減息而不是加息。



塔州州長長羅克利夫（Jeremy Rockliff）在一份聲明表示，自2014年大選以來，塔州的經濟在過去13個季度中，有11個季度領先全國，報告中的所有8項指標均有所改善。





聲明中又指，政府的計劃將建立在這些成果的基礎上，會創造更多的就業機會，建造更多的房屋，對醫療保健進行更多投資，為未來發展一個更具彈性和多樣化的經濟。





羅克利夫認為，只有擁有強勁的經濟，才能對塔州人關心的事情投放資源，包括醫療、住屋和改善生活成本壓力，而這正是政府正在做的事情。





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