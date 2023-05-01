【最新報告】邊個州經濟表現成全國之冠?

CommSec 發表全國各州季度報告。

Economic growth In Australia

邊個州表現最好? Source: Getty / Getty Images/kagenmi

塔州在經濟表現方面擊敗昆州，成為澳洲表現最好的州份。

報告指，在強勁的人口增長、穩健的消費支出、高漲的商品價格、穩定的樓價和低失業率的支持下，各州及領地的經濟表現良好。

塔州在住宅開工率、低失業率和相對之下的經濟增長佔優。

昆州和南澳並列第二。

新州排名第四，維州和西澳並列第五。

其次是首都領地，最尾是北領地。

CommSec首席經濟學家詹姆斯(Craig James)表示，塔斯在商業投資、相對失業率和住宅工程方面，都排名第一，肯定是非常強勁的表現。

他指，新屋的建造是房地產市場的前瞻性指標，這對塔州經濟來說是一個積極的前景。

詹姆斯指，塔州的出口市場亦在幫助經濟上發揮作用。

他指，塔州的農產品在亞洲地區的需求量仍然很大，為塔州經濟帶來支持，這非常重要。
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該報告根據八大經濟指標為各州份的經濟活力度評分，包括經濟增長、零售業、就業市場及建築就業、新屋建築率、房屋貸款等。

西澳繼續引領經濟增長——截至2022年12月的一年的經濟活動比其「正常」產量高出 41.4%。

維州在零售業方面領先，在12月季度比其十年平均水平增長了16.2%。

昆州在人口增長方面領先，而南州在已完成的建築工程方面領先。

根據報告，目前所有州和領地的經濟表現都相對強勁。

詹姆斯表示，這是受惠於「強勁的人口增長、穩健的消費支出、上漲的商品價格、穩定的房價和低失業率」。

他指，基本上已經在全國達全民就業，「多年來，澳洲一直在努力實現全民就業，並打造一個非常強勁的就業市場」。

他指出，許多經濟學家以及企業，和消費者都在為就業市場的緊張而憂慮，但他認為這是值得慶祝的事情。

詹姆斯表示，每個州和領地都有特定的「X 因素」來幫助推動增長。

他舉例，人口增長對昆州很重要，而就業市場對其他許多州也很重要。旅遊業、採礦活動對西澳很重要。

塔州、昆州和南澳在經濟排行榜上名列前茅，根據報告，在未來6個月內，情況似乎不會改變。

這三個州在上個季度也在排行榜排榜首。

詹姆斯表示，每個州和領地下一季度的表現，將取決於各州對最近澳洲儲備銀行(RBA)加息的吸收程度。

他說零售支出將是一個很好指標。

他認為，在未來3到6個月內，消費者支出將急劇放緩，而到今年年底，隨著經濟越來越接近澳洲儲備銀行的通脹目標，可能會看到減息而不是加息。
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塔州州長長羅克利夫（Jeremy Rockliff）在一份聲明表示，自2014年大選以來，塔州的經濟在過去13個季度中，有11個季度領先全國，報告中的所有8項指標均有所改善。

聲明中又指，政府的計劃將建立在這些成果的基礎上，會創造更多的就業機會，建造更多的房屋，對醫療保健進行更多投資，為未來發展一個更具彈性和多樣化的經濟。

羅克利夫認為，只有擁有強勁的經濟，才能對塔州人關心的事情投放資源，包括醫療、住屋和改善生活成本壓力，而這正是政府正在做的事情。

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Published 1 May 2023 10:47am
By Hiu Ching Lam
Source: SBS