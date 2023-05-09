【財案2023】一文看清你要知的經濟數字和紓困措施

財政部長查默斯（Jim Chalmers）今晚（5月9日）公佈工黨上任後的第二份財案的財案。他在開篇時形容，這份財案「提供負責任及可負擔、針對最有需要人士的生活開支紓困措施」。





「我們力求在限制開支以防止通膨壓力與盡我們所能幫助那些努力維持生計的人們之間，取得一種經過深思熟慮、達致有條不紊的平衡。」



財長查默斯公佈其第二份財政預算案。 Source: AAP / Lukas Coch 因商品價格上漲令收入增加，財案預計本財年的財政盈餘將達420億元，佔國民生產總值（GDP）的0.2%，形容是對前政府去年779億元赤字的“戲劇性逆轉”。而2023-24財年則預測赤字139億元。





政府也在減少債務和利息開支。預計到2025-16財年，債務減少36.5%，比兩黨聯盟去年3月預測時少1540億元。





財案又預測澳洲在2023-24財年的經濟增長放緩至1.5%，平均工資增長預計為4%。





財案認為基準利率將維持在3.83%，直至2024年初，並逐漸下降，在2025年6月回到3%的水平。財案預計通脹率可在2024-25年回到目標區間，在明年從6%減少至3.25%。





失業率則預計從目前半世紀最低的3.5%緩慢上升，到2024年6月季度達4.25%。



紓困政策方面，尋工津貼JobSeeker、青年津貼Youth Allowance、學生津貼Austudy等援助，從今年9月20日起每星期增加20元。





特別地，55歲以上的JobSeeker領取者，由於年齡障礙，每星期增加津貼46元，並獲得額外支援，預料有5.2萬人受惠。





聯邦政府為低收入者提供的租金補助計劃Commonwealth Rent Assistance，將增加15%，大部份人將獲得每星期多約15元。這是該補貼30年來最大的一次增加。





財案將撥款35億元，讓16歲以下人士、養老金領取者和其他優惠卡持有人，使用國民保健（medicare）卡看家庭醫生的費用回扣（bulk billed）增至原來的三倍，幾乎免費。此舉也鼓勵醫生接受回扣。





財案另外撥款22億元增加病人獲得部份藥物的機會。





想增加物業能源效率的業主，將獲得低息貸款來改善設備，比如安裝雙層玻璃窗或太陽能發電板。另有15億元為超過500萬個家庭提供電費補貼，最高減免500元。





小企業也可申請能源效率改善補貼，以鼓勵節能技術升級。



