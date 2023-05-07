【財案前瞻】全澳數百萬人將獲「幾百元」能源津貼

要點 財長查默斯證實，數百萬家庭將在今年的聯邦預算中獲得電費方面的幫助。

求職者失業金可能會增加。

政府計劃通過從石油和天然氣公司收取額外稅收，來支付新支出。

聯邦財長查默斯將於後晚星期二晚，發表他任內第二份財政預算案，之前有估計當中會包括高達500元的電費補貼。





查默斯接受訪問時，表示不會在發布新財案前，透露確實的補貼金額。





他說，這將是「幾百」元，並且會因居民所居住的州和地區而異。





查默斯透露：「這將是數百元的援助，協助國民在高昂的電費方面，獲得財政紓緩。」





「全澳不同地區的情況會有所不同，因為這取決於能源價格壓力，以及各州和領地準備投入多少 。」



誰將從這項法案減免中受益？

目前關於誰將受益的資料並不多，而查默斯就指出，領取養老津貼和「福利金」人士，以及小生意商戶是承受電價壓力的群體的顯著例子。





當被問及細節時，查默斯說，要留意星期二發布的預算案。





在去年大選競選活動， 工黨承諾到 2025 年將為國民節省 275 元電費一年。





但今日提及是電費補貼，與實際減低整體國民的電費不同。



尋工者所獲得支援會怎樣？

上星期有報道指，可能有針對增加55歲以上尋工者（jobseekers ) 津貼，不過尚未得到證實。





政府也一直面臨壓力，要考慮減免租金和其他措施，來幫助無力支付不斷增加的生活開支的人。





查默斯向SBS新聞透露：「星期二發表的財案，民眾會看到大量關於（支援）生活開支的計劃，當中會優先顧及那些生活最艱難的人。」





他說，財案對生活開支的援助，會比現在已知的猜測多。



這一切援助將如何支付呢？

石油資源租金稅 PRRT（Petroleum Resource Rent Tax) 的變化，可能會增加政府庫房，以從石油和天然氣公司收取更多資金。





該提案旨在迫使海上天然氣項目繳納更高的稅款，將在未來4年內為政府增加 24 億元收益。





查默斯指出： 「我們將改變海上液化天然氣項目的 稅項…這樣我們就可以在認識到投資和供應，以及我們的國際貿易關係方面的問題的同時，為生活開支補貼計劃提供資金。」



下周政府會發表盈餘財案嗎？

普遍的共識是它可以，而且從政治上講，少量盈餘將有助於抵禦在野黨對工黨財務管理技能的攻擊。 但隨著社區壓力的增加，倡議社區尋求更多幫助的團體爭辯說，當民眾面臨如此嚴重的經濟壓力時，政府將額外的錢儲存，將不會受到廣大選民的歡迎。





查默斯表示，說那些等待這個數字的人，會在星期二知曉。



查默斯在今日接受多間電視台訪問，他接受天空新聞台訪問時，被問到是否會發布盈餘預算案時，透露未來政府收益預計會增加，其中只有20%是來自煤炭及鐵礦等商品價格預期會上升，很大部份是本地因素，例如預期就業率及工資會改善，政府在這方面的稅項收益會增加。







