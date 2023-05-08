【財案前瞻】電費補助「派糖」小商戶：好過冇但生意難做

在選舉競選中，工黨政府承諾到 2025 年將使人們每年的電費賬單減少 275 澳元。





對於即將會在明晚（5月9日）公佈的聯邦財案預算，聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）於周未已向 SBS 新聞證實，會推出紓解民困措施，包括對 550 萬戶家庭和 100 萬家小企業提供電費補助。





雖然查默斯沒有透露確切數字，但表示將高達 500 元。他說這將是「數百」澳元，並且根據居住的州和領地而異。





工黨政府指，其實今次財案的核心，會在未來 4 年花近 150 億元用於紓解民困，協助人民渡過生活成本危機，這 150 億元的一攬子計劃，當中就包括為這項預算 15 億元的電費補助。





雖然這個措施算是紓解民困的關鍵措施，不過已引來被批評，被認為不足和短暫。





據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲社會服務委員會（ACOSS）行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示，雖然一次性電費減免是「派糖」，但對於收入最低的人來說還遠遠不夠。





戈爾迪說：「將15 億元分攤給超過 600 萬的受助者，每人只會得到很少的錢，可能只有幾百元，而對於收入非常低的人來說，這還不夠。」





她亦表示：「我們需要一些不是一次性的東西，當然『有好過冇』啦。」





去年 10 月的聯邦預算預測，未來 18 個月的電費將增加 56%。





墨爾本開美髮店的老闆 Caterina Di Biase 亦向澳洲廣播公司新聞指，她的電費賬單已經飆升了 20%。





美髮店老闆說：「我們在生意中使用很多電燈、吹風機和烘乾機來清洗和烘乾毛巾，這不是我們可以削減成本的東西。我們的用電量很高，而且即將進入用電旺季。」





她認為：「電費只會一直加，有一次性補貼係好，但做生意的必須提前做好預算。」



至於這 150 億元包括的其他紓解民困措施，財長查默斯亦提及特別是社會需要援助的群體，包括養老金領取者（pensioner）以及一些小企業。





外界猜測可能會針對55歲以上的失業救濟人士提高津貼，但這還沒有得到證實。



上星期查默斯向國家廣播電台（Radio National）指，財案中其他有關生活費用補貼的措施不會局限於某一個群體，但查默斯表示，最有可能長期失業的群體是55歲以上的人，這個群體又以女性為主，目前失業人口中最脆弱的一群便是55歲以上的女性，是財案中考慮的因素。





預算還將增加政府和社區服務資金，包括心理健康、殘疾、家庭暴力和無家可歸者服務、醫療保險福利計劃和社區護理。





金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）表示，這項 40 億澳元的改變，是為了讓提供社區關鍵服務的機 構 ，有更大及更可持續的資金基礎，支付賬單和員工工資，繼續提供這些我們社區絕對必要的服務。



另一方面，查默斯透露會修訂針對石油和天然氣生產商有爭議的稅收政策，宣布了石油資源租金稅 PRRT（Petroleum Resource Rent Tax) 會有所變化，石油和天然氣公司將在未來四年內為其海上液化天然氣項目額外支付 24 億元的石油資源租金稅。





PRRT 於 1980 年代首次推出，平均每年為澳洲帶來約 20 億澳元的收入，長期以來一直被批評回報不足。





查默斯呼籲綠黨支持這些改革，稱反對改革將阻止庫房增加稅收收入。





綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示還有改進的空間。





班特說：「澳洲的汽油稅早已不恰當，如果得到妥善解決，根據議會預算，十年內可以額外帶來 950 億元稅收，用於提供真正的能源減免措施。」





班特亦表示，如果立法提交參議院，綠黨將推動改善政策，確保天然氣公司支付公平份額的稅款。





外界都關注，今次財案會否有盈餘？





金融市場經濟學家們預測，與去年 10 月財政部預測的 369 億元的赤字相比，2022/23 年度的預算將有望達到20億元的盈餘。





雖然財長查默斯不願證實預算是否會出現盈餘，但他表示預算案數字大有改善，但不僅僅是因為大宗商品價格上漲。





查默斯表示，這是對預算改善的普遍誤解，其實只有大約五分之一的改善來自大宗商品價格上漲。近 4 成稅收增長是因為勞動力市場的改善、較低的失業率和較高的工資增長。





被問及預算是否會給通脹帶來下行壓力時，查默斯表示：「我們已經設計和調整了這個預算，減輕人民生活成本的壓力。」





他亦向SBS新聞透露：「星期二發表的財案，民眾會看到大量關於支援生活開支的措施，當中會優先顧及那些生活最艱難的人。」





詳情請收聽這節由蔡苡雯和盧婉霞主持【時事報導】。





