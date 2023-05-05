【澳洲史上最大加幅】財案將撥113億元為25萬長者護理人員加薪

長者護理部長威爾斯（Anika Wells） 表示，今次長者護理人員的加薪幅度,是創下自澳洲聯邦成立以來最大的增幅，亦希望可以藉此吸引更多人加入長者護理人員的行列,來填補該行業勞工短缺的問題。





她說，對於一些個護理人員而言，這意味著他們每星期將加薪接近140元，亦等於每年額外多 7,000元。『如果你是一名註冊護士，這亦意味著他們每星期將加薪198元，這對大家來說是可以改善他們生活的一筆金錢。』





據估計，今次加薪將會為長者護理行業吸引約 10,000 名員工加入。





威爾斯表示，僱主在法律上是有義務向工人支付比原定合同中的薪酬加百分之15的工資，她又表示：『這個工資將幫助更多婦女和家庭維持生計，並確保優質的長者護理人員不會因為薪酬問題而考慮離開該行業。』





公平工作委員會是於去年11月宣布了這項臨時決定，為長者護理人員提高薪金百分之15，並承認長者護理人員由於性別原因而「歷來被低估」（他們所付出的勞力）。 其實，在長者護理皇家委員會提出有關建議後，工會方面曾經要求對工人加薪百分之 25，該委員會亦發現，低工資是導致該行業出現員工短缺的問題。





而政府最初是打算將百分之15的加薪幅度分開在兩年內進行，其中主要是提議在 2023 年加薪百分之 10，到 2024年再增加百分之5，但這個建議卻遭到工會和兩黨聯盟的嚴厲批評。 威爾斯當時認為,由於政府正面臨「重大的財務挑戰」，所以才提出有關建議，但在2月份，公平工作委員會則裁定加薪必須從7月份開始一次性完成。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）表示，今次加薪是長者護理人員「需要和應得的」。





他說：『最近數年，長者護理人員幫助我們的人民度過了一些艱難的歲月，我們應該感謝他們。』





『長期以來，那些從事長者護理工作的人被要求在沒有足夠獎勵的情況下，要努力地工作更長的時間，但在這個財政預算案中，情況將會有改變。』





查默斯又說，護理行業，包括長者護理將在未來成為澳洲經濟中「越來越大」的一部分。





同時，在今次的計劃中，政府亦會為每位住在長者護理機構中的院友制定一項新的、每日增加10.80 元的「住宿補貼」，讓護理機構中的廚師們也可以加薪。





另外，對於政府要求各院舍在7月1日之前需要在所有養老院中安排一名全天候24/7值班護士 ，威爾斯在3月份時表示，只有約百分之5的院舍達不到目標，尤其是在鄉郊地區，而且政府仍「缺少」所需的護士數目。





但現時政府表示，有約八成的院舍已經達到目標，另外亦有百分之9的院舍接近目標。 威爾斯表示，政府正在動用「一切辦法」來增加員工人數，包括資助更多的培訓名額和尋找外來的勞工填補空缺。





工人聯合工會（United Workers Union）的長者護理部主任史密夫（Carolyn Smith）表示，雖然沒有什麼是靈丹妙藥，但加薪是改善這個行業面對困難的一個好開始, 史密夫又認為今次加薪，相信亦將對增加行業人手產生非常大的影響。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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