「必須結束」：政府出手嚴厲打擊電子煙

Girl vaping

不少青少年吸食電子煙，為了應對日益增加帶來的威脅，聯邦政府決定出招。 Source: Pixabay

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雖然澳洲的吸煙率是世界上最低的，但電子煙使某些群組吸煙的可能性大大增加。

根據《澳洲和新西蘭公共衛生雜誌》上的一項研究發現，六分之一的14-17歲青少年曾使用電子煙。四分之一的18-24歲的人亦曾使用電子煙。當一千多名年齡在15至17歲之間的青少年被問及他們是否知道在哪裡可以找到電子煙時，五分之四的人表示他們發現電子煙「很容易」或「有點容易」在零售店買到。

然而根據目前法律含有尼古丁的電子煙只能通過醫生／專家處方購買。

那為何大眾仍然能容易取得電子煙？是因為黑市交易？還是網上銷售？

為了打擊在各種渠道得到含尼古丁的電子煙，衛生部長畢勒（Mark Butler）於周二（5月2日）公佈將更致力打擊電子煙，減少其對青少年的危害。其中一些變化包括：
  • 停止進口非處方電子煙
  • 提高電子煙的最低質量標準，包括限制口味、顏色和其他成分;
  • 禁止所有一次性使用的一次性電子煙。
  • 降低尼古丁的允許濃度，並要求以「類似藥物」的包裝。
聯邦預算措施將耗資2.34億澳元，其中包括6300萬澳元用於阻止電子煙的公共衛生運動，以及3000萬澳元用於幫助澳洲人戒煙的支持計劃。


政府也將使人們更容易獲得「合法」治療用途的處方，例如使用電子煙來幫助戒煙。
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電子煙在帶來的問題？

健康專家擔心電子煙的興起會造成公共衛生危機，吸電子煙的兒童吸煙的可能性是其三倍。

畢勒指，學校現在正在努力應對這一後果，他表示「電子煙已成為高中的頭號行為問題。而且它在小學越來越普遍。

在過去的12個月，維州的有關當局已接熱獲 50 個關於 4 歲以下兒童因攝入或使用電子煙而感到不適的報告。

電子煙含有 200 種不屬於肺部的有毒化學物質，與在指甲油去除劑和除草劑中找到的化學物質相同。

想了解更多，請收聽盧婉霞與蔡苡雯一節【時事報道】。
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