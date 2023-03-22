新研究：電子煙對青少年和非吸煙者危害尤甚

該項研究顯示，使用 (吸) 電子煙 (vaping) 的青少年，他們日後吸煙的可能性會增加兩倍。



這個最新報告的作者之一 Emily Banks 教授 (右)。 Credit: Sikarin Thanachaiary 該報告的作者之一，是澳洲國立大學 (ANU) 的 Emily Banks 教授。她表示，他們審查了全球超過 400 個不同的研究，並經過額外的同行評審之後，於【澳洲醫學雜誌】 (Medical Journal of Australia) 上發表了結果 。





其中最重要的發現，是電子煙會損害健康，尤其是對非吸煙者、對兒童和對青年所造成的損害更為顯著。





這些健康風險包括：吸煙成癮、小孩中毒、會出現癲癇和喪失意志意、頭痛、咳嗽和刺激喉嚨，還有電池爆炸可能會引起燒傷。





Emily Banks 教授認為，父母要注意子女是否吸電子煙成癮，這點是非常重要的。父母們也要同時理解年輕人並非是這個問題的罪魁禍首，他們反而是受害人。





澳洲醫學會 (AMA) 呼籲當局加強監管。他們希望在電子煙包裝上，印上健康警告，並要求當局立法，使零售商向 18 歲以下青少年出售電子煙，成為非法行為。





在澳洲，目前含尼古丁的電子煙只能夠由持有處方的成年人購買。



電子煙所含的成份，可能會對健康構成嚴重影響。 Source: Pixabay / haiberliu 國家黨 (The Nationals) 黨魁利特爾波特呼籲將尼古丁電子煙的監管與煙草業的監管看齊。換句話說，應允許成年人在沒有處方的情況下都可以購買到含尼古丁的電子煙。





可是，Emily Banks 教授認為，需要處方才能購買到電子煙這個模式，才是可行的做法。





她說，採用這個模式，可以允許吸煙者使用電子煙戒煙，但同時儘量避免年輕人，尤其是非吸煙者可以購買到電子煙。



