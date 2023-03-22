新研究：電子煙對青少年和非吸煙者危害尤甚

Vaping.jpg

使用 (吸) 電子煙在年輕一輩非常流行，但但他們可能不知道這會對健康造成很大的損害。 Source: Pixabay / haiberliu

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

一份新的醫學報告突顯出電子煙 (e-cigarettes) 對健康所造成的風險。

該項研究顯示，使用 (吸) 電子煙 (vaping) 的青少年，他們日後吸煙的可能性會增加兩倍。
Emily Banks, Professor of Epidemiology and Public Health, Australian National University, Australia at the Annual Meeting 2017 of the World Economic Forum in Davos
這個最新報告的作者之一 Emily Banks 教授 (右)。 Credit: Sikarin Thanachaiary
該報告的作者之一，是澳洲國立大學 (ANU) 的 Emily Banks 教授。她表示，他們審查了全球超過 400 個不同的研究，並經過額外的同行評審之後，於【澳洲醫學雜誌】 (Medical Journal of Australia)
上發表了結果


其中最重要的發現，是電子煙會損害健康，尤其是對非吸煙者、對兒童和對青年所造成的損害更為顯著。

這些健康風險包括：吸煙成癮、小孩中毒、會出現癲癇和喪失意志意、頭痛、咳嗽和刺激喉嚨，還有電池爆炸可能會引起燒傷。

Emily Banks 教授認為，父母要注意子女是否吸電子煙成癮，這點是非常重要的。父母們也要同時理解年輕人並非是這個問題的罪魁禍首，他們反而是受害人。

澳洲醫學會 (AMA) 呼籲當局加強監管。他們希望在電子煙包裝上，印上健康警告，並要求當局立法，使零售商向 18 歲以下青少年出售電子煙，成為非法行為。

在澳洲，目前含尼古丁的電子煙只能夠由持有處方的成年人購買。
Vaping 2.jpg
電子煙所含的成份，可能會對健康構成嚴重影響。 Source: Pixabay / haiberliu
國家黨 (The Nationals) 黨魁利特爾波特呼籲將尼古丁電子煙的監管與煙草業的監管看齊。換句話說，應允許成年人在沒有處方的情況下都可以購買到含尼古丁的電子煙。

可是，Emily Banks 教授認為，需要處方才能購買到電子煙這個模式，才是可行的做法。

她說，採用這個模式，可以允許吸煙者使用電子煙戒煙，但同時儘量避免年輕人，尤其是非吸煙者可以購買到電子煙。

澳洲醫藥用品管理局 (TGA) 很快便會向聯邦政府建議一些措施，來壓制不斷上升的電子煙使用率。
更多內容

【電子煙公共衞生戰】點解澳洲可能會輸？

新州政府打擊非法電子煙

電子煙戒煙功效比尼古丁替代法更優勝？

電子煙較香煙健康？

[中港快訊]：電子煙民年輕化

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Woman improving garden bed soil for planting,Fertilizing with compost,Slovakia

如何善用「綠肥」幫助家居植物茁壯生長？

墨爾本出租房屋空置率低，租金中位數也飆升高達兩成。

【租屋難】墨爾本租金飆升超過兩成

SBS Chinese News

SBS中文新聞（3月22日）

Russia China

【再升級夥伴關係】中俄稱致力烏克蘭和談但未提及具體行動