調查：六成澳洲人認為搞好基建前應停收移民

上星期召開的國家內閣會議獲得的移民狀況預測顯示，未來兩年入境澳洲的移民——包括返澳國民及無上限的學生簽證持有人等——將達到70萬人，遠高於本財年預測的23.5萬人。





基於此數據，智庫組織公共事務學會（Institute of Public Affairs）預測，由於移民從2022年起暴增，而房屋供應持續下跌到2025年才會重新上升，未來幾年的房屋供需差距將會達到186,800個單位。



公共事務學會預測房屋供求差距拉大。 Credit: IPA 該智庫在4月中旬向1000名澳洲人進行 調查 ，結果顯示64%受訪者認為移民數字過高，並有約六成人同意，澳洲應暫時停止吸納移民，直至建成更多經濟和社會基礎設施，包括學校、道路、醫院和房屋。





其中，54至66歲的受訪者更支持停收移民，達66%，而18至24歲人士只有47%認同該提議。





被問及澳洲企業在招工時，應否優先考慮福利金領取者、退伍軍人和學生而非新移民，有69%受訪者表示同意，有21%不同意。不過，多達八成半的人認為澳洲是包容且好客的國家。



公共事務學會副行政總監Daniel Wild表示，調查結果顯示「移民不可持續地攀升」並不符合多數澳洲人的利益。





「恰當、全面的移民狀況檢討應該考慮到對稅收、手續的影響，這些阻礙了福利金領取者、退伍軍人和學生進入職場。」





他又指，當局改革移民制度時並未考慮到國家房屋金融及投資機構（National Housing Finance and investment Corporation）上月預測未來5年出現10萬房屋短缺的情況。





「聯邦政府致力擴大吸納移民的同時，澳洲人呼籲政客確保有足夠的基建和工作崗位。」



