可負擔住房供應短缺 市民被逼另想辦法

以維州的 Mornington Peninsula (莫寧頓半島) 為例，本來當地出租物業不少，可是近幾年來由於新冠疫情關係，老闆容許僱員在家工作，於是很多人都選擇離市區頗遠，但景色宜人的莫寧頓半島居住，租屋的人也隨之增加。



Credit: Josh Summerfield/ Unsplash 其次，目前當地的旅遊業重啟，一些業主把原來的出租屋變成 AirBnB，結果，房屋租賃更形緊張。





據資料顯示，過去 3 年，莫寧頓半島租金的中位價，從每週 460 元飆升至 581 元。結果，連那些本來是針對短期租客的 Caravan Park (露營車公園)，現在查詢長期住宿安排的人數大幅增加。





維州政府表示，莫寧頓半島目前有 1,400 個社會住房 (或稱廉租屋)，另外，作為維州 Big Build 計劃的一部分，維州政府將從這個價值 50 億元的計劃中，撥出 1,150 萬元區建造更多社會住房。





不過，外界覺得這個力度遠遠不足應付需求。





過去 3 年，墨爾本租賃房的空置率，從 2.2% 下降至 0.8%；雪梨方面也差不多，是 0.9%；布里斯本只得 0.6%，與荷伯特看齊。





但最緊張的，則要數珀斯和阿德雷德，空置率只得 0.3%。





所以，有意在內城區覓房的市民，很多時都迫於無奈，要和其他人合租房間。有些情況還很難相信，例如有人訪問者表示，知道一個兩房單位便出租了給 14 個人居住，即是說，連床也要和其他人「共享」。





SBS The Feed 剛發表了一個調查結果 —— 從澳洲兩個最大的找合租房的網站 (flatmates.com.au 和 flatmatefinders.com.au) 的資料顯示，2021 年時，每個刊登的房間，平均有 3 人 問津，但到了今年，卻有 14 人；珀斯則從每間房 5 人升至 16 人；墨爾本則從 2 人跳升至 12 人，升幅達 5 倍。



