【樓市跌勢已止？】澳洲房價續升 雪梨按季增3%領全國

自澳洲儲備銀行在去年 5 月開始上調官方基準利率以來，本地住宅物業價格經已在同月至 2023 年 2 月期間平均下跌 9.1%，但最新數據顯示跌勢可能經已停止。





根據房地產分析公司 CoreLogic 公佈的最新住房價格指數 (Home Value Index)，本地住宅物業價格出現連續兩個月上漲，全國價格按月 (4 月) 上升 0.5%，而上月 (3 月) 亦已按月上升 0.6%。





過去三個月，全國平均住宅物業價格經已按季上升 1%，其中雪梨領先全國，按季上漲 3%，按月則上升 1.3%。同時，雪梨自今年二月以來，目前經已連續三個月出現房屋價格上升。



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CoreLogic 表示，全國四大首府城市 (依次為：雪梨、珀斯、墨爾本、布里斯本) 的住宅物業價格出現季度增長，進一步證明全國樓市目前經已開始逐步復甦。





珀斯按季上升 1%、按月上升 0.6%；墨爾本按季上升 0.3%、按月上升 0.1%；布里斯本則按季上升 0.1%、按月上升 0.3%。





不過，其餘首府城市則仍然呈現季度價格跌幅，其中塔州跌勢最為明顯 (2.4%)，其次為北領地、坎培拉及阿德雷德。



CoreLogic 的研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，目前越來越清楚本地住宅物業市場已經反彈。





他說：「我們不但可見全國大多數地區的住宅價格穩定甚至回升，多個指標亦足以證明我們正轉向正面。」



拍賣清空率目前已輕微高於長期平均數，市場情緒有所好轉，而住宅物業銷售的趨勢亦已接近對上一個五年平均數的水平。 CoreLogic 研究總監勞利斯

他亦表示，租賃物業市場供求失衡惡化亦間接導致住房價格上漲的趨勢。





勞利斯說：「 淨海外移民人數大幅飆升 正值 住屋供應短缺的情況 。雖然海外移民一般會與租賃物業需求存在直接關聯，而目前大多數城市的空置率維持在 1% 左右，但有理由假設目前有更多人僅由於未能找到租賃物業而迅速作出購買物業的決定。」





「很多潛在賣家在市場低迷的時期保持觀望，令庫存維持在平均水平之下，為他們提供某程度的談判籌碼。」



他補充，在住房價格大幅下跌後，民眾越趨預料加息周期已經結束或接近結束，這亦是支持市場需求持續強勁的因素。





他說：「這可能是市場普遍認為價格經已見底的其中一個因素，而對於那些靜待合適時間入市的人而言，這已是一個適當的時候。」



當利率穩定下來，消費者情緒就很有可能會改善，買家及賣家的都會有所行動。 CoreLogic 研究總監勞利斯

至於偏遠地區方面，則呈現較為不同的個別情況，但趨勢依然可見住宅物業價格正呈跌勢穩定甚至開始回升的跡象。





新州 (-0.3%) 及維州 (-0.4%) 的偏遠地區是全國唯一按月呈現跌勢的偏遠地區，但兩者的季度跌勢則明顯開始漸趨穩定。



然而，話雖如此，大部份地區的住宅物業價格仍然遠低於最近周期的高位水平。





荷伯特目前的物業價格較近期高位下跌 13%，雪梨則較最高位下跌 11.2% (但已較數月前的 13.8% 有所減少)。布里斯本方面，則排名第三，較最高水平下跌 10.7%。





至於各大主要城市的住宅物業價格中位數，雪梨繼續以 103 萬元領先全國。





其次為坎培拉 (近 84 萬元)、墨爾本 (75 萬元)、布里斯本 (近 71 萬元)、阿德雷德 (65 萬元)、荷伯特 (近 65 萬元)、珀斯 (57 萬元) 及達爾文 (48 萬元)。



偏遠地區方面，新州偏遠地區亦以住宅物業價格中位數近 69 萬元高踞榜首，其次為昆州偏遠地區 (56.05 萬元)、維州偏遠地區 (56.02 萬元)、塔州、西澳及南澳偏遠地區。





全國住房價格中位數目前為 70.9 萬元，其中各首府城市中位數為接近 77.2 萬元，偏遠地區接近 58 萬元。





澳洲儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 將在星期二 (5 月 2 日) 舉行議息會議，有分析指難料董事局將 連續第二個月維持息率不變 抑或將再次上調基準利率 25 個基點。





