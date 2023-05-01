【低至2%首期 PR亦可申請】「置業擔保計劃」擴大申請資格 您有份受惠嗎？

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昨日（4月30日）聯邦政府宣佈，今年7月1日起，「首次置業擔保計劃」﹑「鄉鎮置業擔保計劃」以及「家庭置業擔保計劃」申請資格放寬，讓更多澳洲人合資格申請。 Credit: Pexels

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根據YouGov 的一項新研究顯示，十分之九的年輕澳洲人認為，由於生活成本危機和加息，年輕人永遠不會擁有自己的房屋。而昨日（4月30日）聯邦政府宣佈放寬「首次置業擔保計劃」（First Home Guarantee Scheme）申請資格，讓更多澳洲人受惠。

昨日（4月30日）聯邦政府宣佈，從今年7月1日起，「首次置業擔保計劃」（First Home Guarantee Scheme）「鄉鎮置業擔保計劃」（Regional Home Guarantee Scheme），以及「家庭置業擔保計劃」（Family Home Guarantee）申請資格放寬，會有更多澳洲人合資格申請。

根據這些擔保計劃，聯邦政府會作為擔保人，令成功申請的合資格澳洲人，以低至5%的首期置業，而「家庭置業擔保計劃」更可以低至2%的首期置業，同時不用支付貸方按揭貸款保險（Lenders Mortgage Insurance；LMI）。

計劃每年共提供 35,000 個首次置業名額，而到 2025 年 6 月 30 日，每年的鄉鎮首置擔保計劃名額有 10,000 個，家庭置業擔保計劃有 5,000 個。

我怎麼知道我是否符合條件？

聯邦政府轄下國家房屋金融及投資機（National Housing Finance and investment Corporation ; NHFIC）網站提供一份簡短的調查問卷，可以幫助您了解您是否有資格參加。

網址：www.nhfic.gov.au

聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）表示，該計劃將限制在 50,000 個名額，以確保不會影響房地產市場。

她說：「我們對其設置了價格上限 （price cap），我們不想影響地產市場，但我們確實希望並支持澳洲人早日置業。」

根據 YouGov 的一項新研究顯示，十分之九的年輕澳洲人認為，由於生活成本危機和加息，年輕人永遠不會擁有自己的房屋。

這項針對 1000 多名成年人的全國性調查顯示，31% 的澳洲人認為在當前的經濟環境下存錢太難了，千禧一代（一般指 1980 年代、1990年代出生的人），和X 世代（指 1960 年代中到1970 年代末在二戰後嬰兒潮世代）被擠出了地產市場。

這項針對 1000 多名成年人的全國性調查顯示，31% 的澳洲人認為在當前的經濟環境下存錢太難了，千禧一代「一般指 1980 年代、1990 年代出生的人」，和 「X 世代」是指1960 年代中到1970 年代末出生的人們，接在二戰後出生的baby boomers（戰後嬰兒潮世代）已經被擠出地產市場。

對於 88% 的受訪者來說，擁有房屋仍然是「澳洲夢」，但對年輕一代來說 「意義已經不同」。
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