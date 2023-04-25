【全澳能源使用調查】 逾半贊同家居電氣化有好處

調查受訪者特別對電動車會進一步推廣，感到樂觀25% 的人表示他們希望他們買的下一部車是電動。





這項全國調查顯示，有55%，即超過一半的受訪者對推廣家庭電氣化，即完全使用電力，持正面看法，相信可以帶來好處，而只有13%的人表示反對或者懷疑。





該研究所南澳分部主任 舒爾茨-拜亞德（Noah Schultz-Byard ）表示，這主要原因是氣候變化（（59%）），其次是能源費用下降的潛力（（18%））。





舒爾茨-拜亞德說，也有很大部份受訪者，表示出於經濟原因要這樣做。天然氣費用正在增加，所有能源的費用都上升，汽油價格更大幅飆升。所以，全澳的用戶及家庭，非常希望可以改為全部電動，天然氣和汽油的開支減至零。



隨著生活開支壓力持續上升，電價（64%）和經濟（63%）成為許多澳洲人的首要考慮因素。





聯邦政府在不到一星期前，宣布了澳洲汽車的新燃油效率標準。





今次調查就一系列的電器，問受訪者會選擇電動，還是天然氣，結果顯示58% 的人較喜歡電動，而 20% 的人就選擇天燃氣。





但舒爾茨-拜亞德認為，要轉換為完全使用電力，仍然存在障礙。





舒爾茨-拜亞德說，最大問題是轉換電力化的費用，這是可以理解，因為要將屋企改為完全用電力，買新電器的開支很大，即使這些新電器效率更高，長遠來看可以省錢。因此，轉換為電力化的開支絕對是一個障礙。他說，這就是他們認為聯邦政府可以介入並提供一些支援、一些財政支持或有關家庭電力化的政策，令這些目前未能做到的家庭和住戶，更容易實現轉為使用電力的願望。



皇家墨爾本理工大學RMIT地產、建築及項目管理學院的摩爾（Trivess Moore）博士指出，雖然澳洲確實有一些好的政策和財政支持，但民眾對現有選擇，沒有足夠的認識。





摩爾說，他認為普通居民可能不太了解什麼是優質、環保的可持續房屋，以及它的實際含義。我認為，普遍人都會覺得即深度裝修會花費很多錢，或在新建住宅的基本要求上，改為全部使用電力，將增加相當大的費用。另外，如果再加上好似電池或電動車等設備，也會帶來額外費用的問題。





摩爾並指出，要租住房屋的低收入家庭更受影響。目前全澳有超過3份1人住在出租房屋，部份出租房屋的居住環境質素相對較差，因此需要針對出租房屋的居住環境，進行改善。





墨爾本居民Howard Elston及太太Libby，現在的家居是完全使用可持續電力。





他們在10年前，子女長大搬到外面住之後，就在墨爾本遠東區，買地興建三間全部使用電力的房屋。房屋並設有電動車充電設備。





Howard說，房屋利用混凝土，做到冬天利用太陽保持溫暖，夏天就隔熱，房屋並有太陽能發電板和電池，大部份的電力來自太陽能，所以他們的能源開支很小。





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