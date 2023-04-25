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澳洲國防檢討報告：需「強烈迫切」應對中國野心

一份旨在對澳洲未來數十年軍事戰略作出審視的報告已經發布。

The Australian flag is seen on a military personnel's uniform

報告指澳洲應對中國的野心作出應對。 Source: AAP / Dave Hunt

要點：
  • 澳洲的導彈能力在戰略檢討公布後將會進行重大升級。
  • 報告警告說，中國的軍事建設是自二戰以來最多。
  • 報告指需要就此「迫切回應 」。
一份指標性報告警告，中國在澳洲地區的軍事建設是第二次世界大戰以來所未有的，澳洲有「強烈的迫切性」需作出應對。

澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 警告「我們不能沿用以前的想法」，他宣布對澳洲遠程導彈能力進行重大升級，以及對澳洲國防軍 (ADF) 基礎設施進行改革。

《國防戰略檢討》報告中雖指出外國勢力發動陸上侵襲的威脅仍然「遙遠」，但形容中國在該地區的軍事建設是自 1940 年代以來 「在所有國家中最野心勃勃的」。
這一份在周一（4月24日）發布的檢討報告強調澳洲有「強烈的迫切性」去應對印太地區不斷惡化的情況，並警告迅速擴張的網絡和導彈能力的確對澳洲構成威脅。

艾巴尼斯稱這次檢討為國防部自 1940 年代以來所做的最重要工作。這次檢討被廣泛視為制訂澳洲未來幾十年的軍事戰略。

他說：「這是一份面向今天和明天的文件……向我們展示了一個世界，就是我們的國家安全面臨不斷演變的挑戰。我們不能沿用以前的想法。」

以下是其中四個重點。

中國野心之大前所未有

中國的軍事建設是前所未有的，並且與美國的衝突如箭在弦。

報告中有九次提到中國，將北京與華盛頓之爭形容為「我們這個地區和這個時代的典型特徵」。
Chinese troops marching
評論表示：中國的軍事建設是自第二次世界大戰以來所有國家中最雄心勃勃的。 Source: AAP
報告將中國在印太地區的軍事建設形容為「二戰結束以來所有國家中規模最大、最具野心的」。

又指：「這種建設並無向印太地區展示中國戰略意圖的透明度或保證。」

「中國宣稱對南中國海的主權，對跟隨全球秩序的印太地區造成威脅，對澳洲的國家利益產生不利影響。」

國防部長馬利士 (Richard Marles) 堅稱，與北京保持穩定的關係對雙方都有利。

他說：「澳洲將繼續在力所能及的地方與中國合作，在必要的時候表示異議，明智地處理我們的分歧，最重要的是，保證並積極追求我們的國家利益。」

「核升級的風險」

澳洲的地理優勢已經「急劇」收縮，我們收到的警告會越來越少。

檢討報告又警告，這是「我們這地區幾十年來最具挑戰性的情況」，並警告「必須將核升級的風險視為確實存在」。
A missile flying
檢討報告呼籲大幅提升澳洲的導彈能力。 Source: AAP / Aaron Favila
澳洲處於的孤立位置意味著在二次大戰後的時期，國防部認為會有十年時間去計劃和發展軍力。

該報告反映在五個領域有巨大能力作出影響的大國：海上、陸地、空中、太空和網絡。

雖然報告認為陸上侵襲的可能性仍然「遙遠」，但警告有經濟脅迫和澳洲貿易路線可被威脅的情況。

報告指：「網絡戰不受地域限制。現代戰爭中，「導彈時代」的興起，更多地使用遠程攻擊武器，從根本上削弱了澳洲的地理優勢。」

這次檢討放棄了十年預警的想法，即以下三個階段：三年期（2023-2025，對於必須迫切解決的威脅）、五年期（2026-2030）和2031 年及以後。

遠程導彈，對陸軍的重大改造

隨著威脅變化，澳洲國防軍也必須改變。

報告指：「澳洲國防軍目前的組成和裝備並不完全符合目的。」

澳洲的導彈能力將進行重大升級，檢討報告要求將武器升級至更遠程和更具殺傷力。
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澳洲的導彈目前最遠射程為 200 公里，但檢討報告卻要求將武器的射程增加五倍至 1000 公里。

政府承諾在未來四年總共投入 190 億元。

但同時，將削減約 80 億元的支出以抵消有關開支。

工黨指上屆政府推出了燒錢但沒有戰略價值的「矯情」項目，因此，超過 30 個項目會被縮減、延遲或完全取消。

可是，影子國防部長哈斯蒂 (Andrew Hastie) 將宣布的時間形容為「政治把戲」。

他說：「艾巴尼斯政府利用澳新軍團日作為煙幕，轉移澳洲人的視線，使其不會察覺到其中一些讓步和如何削弱能力。」

氣候變化

運用政策而非軍隊去應付氣候變化。

澳洲國防部隊已多次在國內調動，以應對一連串的自然災害，包括黑色夏季叢林大火和新州北海岸的多次洪水。

報告稱，過渡冢採用潔淨能源將增強澳洲抵禦自然災害的能力，各級政府亦應致力於這方面以應付氣候變化。

此外，只有在別無他選的情況下，才應調動國防部隊到當地救災。

報告表示：「除非在極端情況下，否則國防軍應該是向民間提供國內支援的最後手段。」
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Published 25 April 2023 2:07pm
Updated an hour ago 2:15pm
By Anna Henderson, Finn McHugh
Source: SBS
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Australia