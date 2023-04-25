商務旅行全面恢復 中國躋身澳洲人五大出差目的地

旅行管理公司Corporate Traveller發佈澳洲人在2023年第一季度的國際商務旅行目的地排名，美國穩居榜首，新加坡緊隨其後，英國躋身前三。





鄰國巴布亞新畿內亞在本季度的商務出行機票預訂比去年同期增長了229%，排第四位。數月前還未返回排行榜的中國，甫開關便超越了西班牙和斐濟，登上第五。





Corporate Traveller全球常務董事Tom Walley形容赴華出差的人數幾乎是「即刻恢復」到新冠疫情前水平。





澳中工商委員會主席、香港金杜律師事務所合夥人奧爾森（David Olsson）上月率領代表團，自2019年以來首次赴華，出席博鰲論壇。代表團成員包括Rio Tinto、Fortescue、Cochlear、匯豐銀行等主要企業。





「中國在過去3年有很大變化。我們一直（因封關）無法接觸中國、接觸市場、接觸民眾。這是一個探索性、將有真正商業成果的代表團。我們想在更複雜的環境找到位置。」



與此同時，前往新加坡的生意人也比去年同期多逾一倍，美國和英國也分別增加54%和69%。





Tom Walley說：「新加坡是澳洲最大的雙邊貿易夥伴和東南亞投資國，也是澳洲第五大貿易夥伴。新加坡有400間企業為初創和小型企業提供金融服務，這也解釋為何澳洲企業家熱衷前往新加坡。」





如果按城市計，新加坡是澳洲人的國際商務旅行目的地榜首，倫敦居次。所羅門群島首都荷尼阿拉排第三，馬來西亞首都吉隆坡、巴布亞新畿內亞首都Port Moresby躋身前五。





所國及巴國有大型煤礦項目，而大馬則是新興電子商務國家。





