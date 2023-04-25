中國外交部否認自家大使「烏克蘭無主權」言論

，被問及克里米亞是否屬於烏克蘭時，指歷史上它是俄羅斯的一部份，並且是由前蘇聯領導人赫魯曉夫轉交烏克蘭。
但他提到：「這些前蘇聯國家在國際法上並沒有實際的地位，因為沒有國際協議來確定它們的主權地位。」
這番「烏克蘭主權未定」言論引發廣泛嘩然。法國、烏克蘭以及愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家，都批評該說法。歐盟指盧沙野的言論「不可接受」。
在本周一（4月24日）的上，「烏克蘭主權未定」言論成為中心問題。
中國外交部發言人毛寧表示，中方在烏克蘭問題的立場沒有變化：「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一......中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。」
她批評：「一些媒體刻意曲解中方在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中方同有關國家關係，我們應對此保持警惕。」
法新社記者追問，北京是否認為前蘇聯加盟共和國的主權在國際法下缺乏堅實基礎。毛寧回答：「前蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法主體地位。這不否認蘇聯解體後各加盟共和國具有主權國家地位。」
路透社記者要求中國澄清，是否承認烏克蘭為主權國家。毛寧稱此為「明知故問」，指烏克蘭是聯合國會員國，聯合國只有主權國家才能加入，「這是國際常識」，又強調中烏有良好的國家關係。
她再次批評：「企圖挑撥離間、干擾破壞中國同相關國家關係，是別有用心，也不可能得逞。」
被問及是否認可盧沙野的言論，她僅回答：「我剛才的表態代表中國政府的正式立場。」
此外，有記者提到盧沙野的採訪全文原本刊登在使館網站，後被刪除。毛寧表示不了解相關情況。
而中國官媒《環球時報》發佈前總編輯胡錫進對事件的評論，稱烏克蘭問題是盧沙野的職責範圍外，相關言論的「官方代表性必然大為降低」，又指其說話有前文後理，不能斷章取義。
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