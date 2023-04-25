中國外交部否認自家大使「烏克蘭無主權」言論

中國一名大使早前聲稱包括烏克蘭在內的前蘇聯國家的主權未定，引起嘩然。北京隨後肯定前蘇聯國家具主權地位，又指責外界挑撥離間。

China Mao Ning and Lu Shaye

中國外交部發言人毛寧（左）與中國駐法國大使盧沙野（右）。 Credit: China Foreign Ministry

中國駐法國大使盧沙野上周五在法國電視節目接受訪問
，被問及克里米亞是否屬於烏克蘭時，指歷史上它是俄羅斯的一部份，並且是由前蘇聯領導人赫魯曉夫轉交烏克蘭。

但他提到：「這些前蘇聯國家在國際法上並沒有實際的地位，因為沒有國際協議來確定它們的主權地位。」

這番「烏克蘭主權未定」言論引發廣泛嘩然。法國、烏克蘭以及愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家，都批評該說法。歐盟指盧沙野的言論「不可接受」。
相關內容

中國駐法大使質疑烏克蘭主權 歐洲議會議員籲驅逐出境

在本周一（4月24日）的
中國外交部例行記者會
上，「烏克蘭主權未定」言論成為中心問題。

中國外交部發言人毛寧表示，中方在烏克蘭問題的立場沒有變化：「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一......中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。」

她批評：「一些媒體刻意曲解中方在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中方同有關國家關係，我們應對此保持警惕。」

法新社記者追問，北京是否認為前蘇聯加盟共和國的主權在國際法下缺乏堅實基礎。毛寧回答：「前蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法主體地位。這不否認蘇聯解體後各加盟共和國具有主權國家地位。」
路透社記者要求中國澄清，是否承認烏克蘭為主權國家。毛寧稱此為「明知故問」，指烏克蘭是聯合國會員國，聯合國只有主權國家才能加入，「這是國際常識」，又強調中烏有良好的國家關係。

她再次批評：「企圖挑撥離間、干擾破壞中國同相關國家關係，是別有用心，也不可能得逞。」

被問及是否認可盧沙野的言論，她僅回答：「我剛才的表態代表中國政府的正式立場。」

此外，有記者提到盧沙野的採訪全文原本刊登在使館網站，後被刪除。毛寧表示不了解相關情況。

而中國官媒《環球時報》發佈前總編輯胡錫進對事件的評論，稱烏克蘭問題是盧沙野的職責範圍外，相關言論的「官方代表性必然大為降低」，又指其說話有前文後理，不能斷章取義。
相關內容

馬克龍敦促習近平說服俄羅斯重回談判

普京「放閃」稱與習近平的聯盟是「親愛的朋友」

中國籲「政治解決」俄烏戰爭 澤連斯基：北京發聲是好事


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 25 April 2023 11:09am
Updated 4h ago 11:12am
By Koma Cheng
Source: SBS