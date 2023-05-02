更生會舉辦「周末暫息在藍山」　獎勵照顧者年中無休的辛勞

(一) 周末暫息在藍山Carer Respite in the Blue Mountains
此項全新「關顧者暫息服務」是獲得「照顧者門戶Carer Gateway」的大力支持首次合辦，目的讓癌患關顧者會友享受一天暫息休假，以獎勵他們年終無休地照料病人的辛勞。
日期︰5月13日及6月3日（星期六）
地點︰The Hydro Majestic Hotel Blue Mountains
時間︰9:00 am–4:30 pm
對象︰最近兩年內登記之關顧者會友 (最新登記者優先)
內容︰High Tea (英式精緻茶聚) & Info Talk(健康講座)
講者︰Dr. Snow Li (精神健康學博士)
語言︰廣東話團 (5月13日); 普通話團 (暫定6月3日)
名額︰每團十對（關顧者及患者）
費用︰全免
集合時間及地點︰有旅遊巴士接送，詳情容後公佈
備註︰名額有限，報名從速
(二) 關顧者禮物包 Carer Hamper
此實用清潔護理禮品乃由「照顧者門戶 Carer Gateway」送出。
對象︰最近兩年內登記之關顧者會友(最新登記者優先)
名額︰送完即止
領取地點︰本會市區總會
備註︰未能參加「周末暫息在藍山」者優先
**上述福利/活動參加者必須預先報名及登記**
查詢及報名︰更生會雪梨市區總會 Tel: 02- 9212 7789
SBS 中文只轉發文章，並不負責撰寫此文。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。