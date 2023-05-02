(一) 周末暫息在藍山Carer Respite in the Blue Mountains





此項全新「關顧者暫息服務」是獲得「照顧者門戶Carer Gateway」的大力支持首次合辦，目的讓癌患關顧者會友享受一天暫息休假，以獎勵他們年終無休地照料病人的辛勞。





日期︰5月13日及6月3日（星期六）



地點︰The Hydro Majestic Hotel Blue Mountains



時間︰9:00 am–4:30 pm



對象︰最近兩年內登記之關顧者會友 (最新登記者優先)



內容︰High Tea (英式精緻茶聚) & Info Talk(健康講座)



講者︰Dr. Snow Li (精神健康學博士)



語言︰廣東話團 (5月13日); 普通話團 (暫定6月3日)



名額︰每團十對（關顧者及患者）



費用︰全免



集合時間及地點︰有旅遊巴士接送，詳情容後公佈



備註︰名額有限，報名從速





(二) 關顧者禮物包 Carer Hamper





此實用清潔護理禮品乃由「照顧者門戶 Carer Gateway」送出。





對象︰最近兩年內登記之關顧者會友(最新登記者優先)



名額︰送完即止



領取地點︰本會市區總會



備註︰未能參加「周末暫息在藍山」者優先





**上述福利/活動參加者必須預先報名及登記**



查詢及報名︰更生會雪梨市區總會 Tel: 02- 9212 7789



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更生會舉辦「周末暫息在藍山」 獎勵照顧者年中無休的辛勞

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