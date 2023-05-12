激辯住屋法案 黃英賢被指人身攻擊須收回言論

本文重點： • 綠黨猛烈抨擊工黨的住屋計劃，黃英賢被指於發言時向綠黨代表進行人身攻擊。

• 預料工黨將遭遇在國會中的首次重大挫敗。

• 綠黨質疑工黨提出的住屋計劃，指「仍做得不夠」。

早前的參議院會議演變為舌劍唇槍，工黨代表極力為其住屋計劃護航，希望避免其執政以來在國會中的首次重大失利。





在會上，綠黨威脅將否決由工黨政府提出的澳洲房屋未來基金（Housing Australia Future Fund ）。然而，工黨卻指責前者的做法是與兩黨聯盟聯手，將阻止更多可負擔房屋的落成。





綠黨和工黨代表在會議上激烈辯論，各不相讓。此舉惹來兩黨聯盟的參議院領袖伯明翰（Simon Birmingham）的嘲笑，戲稱情況為「現任政府政黨之間的戀人爭執」。





聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）和房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）未能在周三（5月10日）的會面中打破僵局，但兩黨仍在談判當中。



錢德勒-馬瑟指綠黨仍然致力於取得良好結果。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 工黨希望在未來五年建造 30,000 所公屋及可負擔房屋，其中包括 4,000 所為逃離家庭暴力的婦女和兒童建造的房屋，但如果沒有綠黨的支持，該計劃將無法通過。





政府原計劃在本周進行投票，但由於綠黨仍然認為該法案存在嚴重缺陷，並且沒有對租住者提供任何幫助，因此預計在 6 月參議院下一次會議前，都不會進行投票。





本周四（5月11日），黃英賢對錢德勒-馬瑟發起了嚴厲的抨擊，指稱這位新任議員「初嘗媒體鎂光燈下的快感」，並且將登上新聞頭條置於達成實質結果之上。





黃英賢直斥：「這太可恥了，這個男人的傲慢。」





「對於要逃離家庭暴力的女性和所有面臨無家可歸風險的女性來說，這個男人的傲慢，將自己看得比正面對家暴威脅的女性更重要。」



此言一出，引來綠黨議員麥堅（Nick McKim）的反對，黃英賢及後被迫撤回評論。





麥堅指：「黃英賢不僅錯了，而且她的發言正好非常清楚的證明了錢德勒-馬瑟的觀點正確。」





議員伯明翰則直指工黨處理該問題的手法「一團糟」，稱黃英賢試圖將辯論轉化為人身攻擊，表明了工黨成員「感到了壓力」。





他諷刺道：「看到戀人吵架總是很不幸，不是嗎？特別是當它被公開播放時。」





「這就是本屆政府兩黨之間的戀人爭執。」





錢德勒-馬瑟於當晚稍後在坎培拉表示，雖然議會內「舌劍唇槍」，但綠黨仍致力於取得良好的結果。





他透露，綠黨議員將於周五（5月12日）開會討論，也是該黨的「最高優先事項」。





錢德勒-馬瑟指：「（預算案中）大眾得到的，只是吝嗇地為低收入人士提供每天一元多一點的租金援助，而沒有額外的撥款用以建造新的社會保障房屋及可負擔房屋。」





「這意味著就這項法案的辯論是正確的…這是我們解決系統性住屋危機的唯一機會。這是一個機會，迫使政府認識到有數百萬人正在為有片瓦蓋頭而惆悵。」



塔州獨立參議員蘭比將支持法案。 Source: AAP 綠黨是該通過法案的最後一道障礙，他們要求的社會保障房屋的撥款，比工黨提議的高出 10 倍。





將投贊成票的中立議員蘭比（Jacqui Lambie）承認該法案是有其限制，但同時指出「世上沒有完美的方案」。





蘭比促請綠黨將 HAFF 用作未來改善住房的「基礎」。





「我們可以不斷力臻改善。我們可以繼續爭取並日益完善政策。」





「我們不需更多政治角力，它只不過是垃圾。我只想要澳洲人民有家可歸。這就是我想要的。」



議案目前進度為何？

在沒有兩黨聯盟支持的情況下，工黨需要綠黨和其他兩名中立議員的支持，才能在參議院通過法案。





工黨已得到蘭比等兩名參議員的首肯，剩下來的只是綠黨的支持。





獨立議員波科克(David Pocock) 對該計劃並不信服，但已確認他不會阻撓。





而SBS新聞獲悉，獨立參議員索普（Lidia Thorpe）也將投下反對票。



甚麼是HAFF 法案

工黨提出的HAFF 法案，是規模達 100 億元的住屋計劃，但內容複雜。





此法案將建立一個 100 億元的投資基金，利用產生的紅利，投資於公屋及可負擔房屋。政府估計每年金額可達 5 億元。





法案的目標是在未來五年建造 30,000 間新房屋，其中 4,000 間是專為逃離暴力的婦女和兒童、以及面臨無家可歸風險的年長婦女而建造。



法案爭議何在？

澳洲正在努力應對一場重大的住屋危機，預計在未來五年，將面臨超過 100,000 間房屋的短缺。





然而，綠黨認為該計劃還遠遠不夠，並要求每年至少投資 50 億元用於公屋。這大約是工黨對 HAFF估計的十倍。





綠黨又稱，這筆投資相當於在股市上的一場「賭博」，而且亦難以保證投資基金真可為公共房屋籌集到資金。





該黨又表示，HAFF 對市場上大約 30% 的租屋人士並無任何幫助，他們要求凍結全國租金。在2022 年，首府城市的平均租金上漲了 17.6%。





有經濟學家亦認為 HAFF 過於複雜，稱聯邦政府直接建造住宅會更簡單、成本也更低。



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