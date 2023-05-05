工黨和綠黨在住屋問題上僵持 綠黨形容工黨「嚴重誤讀」

要點： 綠黨威脅將否決政府的住屋法案；

周四，工黨與參議員蘭比（Jacqui Lambie）就社會保障住屋問題達成協議；

一位專家希望政府能夠自行建造房屋，而不是依賴私營機構。

一位專家警告，尚未能進入房地產的澳洲人或覺醒，了解可能終其一生都只能租屋，成為「無殼蝸牛」，而工黨及綠黨在社會保障房屋問題上仍堅持，並未退讓。





周四（5月4日），工黨與 Jacqui Lambie Network參議員藍比（ Jacqui Lambie）及泰瑞爾（Tammy Tyrrell）達成協議，進一步敲定住屋計劃，這意味著如果得到綠黨的支持，這一住房法案將獲得通過，成為法律。





然而此中立黨派堅持認為，該計劃不會在無重大改變的情況下通過，並警告稱，工黨「嚴重誤讀」了越來越多永久租戶面對租房成本飆升的情緒。



綠黨眾議員、房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）表示綠黨不支持有關計劃。 Source: AAP / Mick Tsikas 工黨的目標是在未來五年來，透過 100 億澳元澳洲房屋未來基金（Housing Australia Future Fund），基金的收益將有助於 5 年內建造 3 萬間社會保障房屋及可負擔房屋，而支出上限為每年 5 億元。工黨表示，周四的協議意味著「將採取所有合理步驟」確保每個州和領地至少建造 1200 間住屋。





聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）向澳洲廣播公司（ABC）電台表示：「我們知道整個國家都存在住屋問題……這是為了確保每個州和領地都得到公平的份額，也為了讓一些社區住房供應商有一些確定的項目計劃。」



LISTEN TO 【解決房屋危機】聯邦工黨政府草案未獲足夠支持 昆州宣布加租每年限一次 SBS Chinese 29/03/2023 06:43 Play

租屋前景

Everybody's Home全國發言人阿齊澤（Maiy Azize）表示，預計到 2027 年將出現 10.6 萬套的住房短缺，這一計劃將在一定程度上緩解這一問題。





但她敦促工黨不要僅僅依賴私營機構，並警告類似的投資基金近年來已經錄得虧損。





她向 SBS 新聞表示，「如果這確實是100億澳元的社會住屋投資，我們一定高興得跳起來。」





「今天的協議是政府向前邁出很好的一步，它至少保證了這筆基金會有所作為......但我們也希望看到建造一些房屋。」





Everybody's Home 希望，下周的聯邦預算為每年建造2.5 萬套社會住房的計劃提供資金，同時相關法律出台，保護越來越多被永久排除在購房資格之外的人。





梅伊表示：「在這種情況下，很多人將終生租屋。我認為人們正在清醒地認識到這個現實並感到憤怒。」





國庫部長查默斯（Jim Chalmers）強調了有必要在下周的預算中保持克制，警告稱工黨將無法滿足每一個支出需求。





梅伊堅稱，預算是「一個優先事項的問題」，並指出工黨所承諾的澳英美聯盟（AUKUS）核潛艇計劃和減稅計劃，預計將在未來 10 年分別花費 580 億澳元和 2540 億澳元。



Jacqui Lambie 支持工黨的住屋計劃。 Source: AAP / Mick Tsikas 她表示，房東還將從未來 10 年的 1570 億澳元稅收優惠中受益。





「他們說他們沒有錢……但我們希望看到他們向我們證明，結束這場住房危機對他們的重要性不亞於為高收入者減稅、建造潛艇或給房東發放資助，他們可以找到錢做這些。」





她說：「不知為何，他們找不到錢來建造社會保障住房……我們希望看到對社會保障住房的投資，哪怕只是一點點接近這個水平。」



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工黨和綠黨在議會僵持

工黨將在下周議會開會時，將住屋一攬子計劃作為首要任務。





該計劃對首都領地和北領地尤其有利，兩地在 2019年至 2022 年期間未從全國住房金融和投資公司獲得任何的資金支持。





泰瑞爾參議員敦促她的同事們支持這項妥協方案，她稱之為一個「底線」，而不是一個「上限」。





她說：「綠黨需要支持這項立法，否則誰也得不到任何東西。我們甚麼也得不到。」





自新冠疫情開始以來，房租上漲了30％，綠黨要求凍結全國房租，並每年投放 50 億元在社會保障住屋。



財長查默斯表示，他相信通脹已經見頂，但表示高通脹的痛苦將持續存在。 Source: AAP / Bianca De Marchi 綠黨眾議員、房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）明確表示立場未改變，稱工黨的提議「從根本上誤解」危機的規模。





他在周四（5月4日）向 SBS 新聞表示：「底線是，你不會通過在股市上進行 100 億澳元的賭博來資助學校或醫院。」





「我們不會輕易地通過一項對租戶沒有任何幫助同時也不能保證任何住房資金的計劃。」





澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示要把這個計劃帶到下次大選中，而不是屈服於綠黨的要求。





錢德勒-馬瑟說綠黨準備繼續堅持立場，提到接受他們志願者採訪的絕大多數人都表示，不要在沒有直接資金支持的情況下通過該計劃。





他說：「在我看來，（艾巴尼斯）並不在乎這個計劃是否通過。他只是想玩政治遊戲……（但）他們嚴重誤讀了這一點。」



