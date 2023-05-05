【流言止於智者者？】莫理遜再為多年「都市傳說」闢謠

自從 2018 年以來，我們一直致力追求真相。今日，我們總算略有小成，對事情有一些清晰的認識 — 至少就前總理莫理遜指在 1997 年於雪梨的 Engadine 麥當勞失禁的的都市傳說，我們現在有了真相。





正如許多人所懷疑的那樣，這完全是捏造的。





這一切始於 2018 年，當年網路上出現了一條推文，指莫理遜在他所支持的球隊克羅努拉鯊魚（Cronulla Sharks）於 1997 年輸掉欖球聯賽總決賽後，在麥當勞失禁拉褲子。





這繪形繪聲的故事火速上網上爆紅，在社交媒體不斷獲轉載，「生機勃勃」歷久彌新。它甚至催生了一塊牌匾，設在現實生活中的那家麥當勞分店的門外。



多年以來，謠言早已經是三人成虎。但其實早在2021 年 7 月，莫理遜就覺得有必要闢謠。當時雪梨處於封城狀態，而墨爾本則在封城的邊緣。當時，他接受了一個電台節目 The Kyle and Jackie O Show 的訪問。





莫理遜在節目上問電台主持人，「我能把很久以前的一件事弄清楚嗎？」



他說，「這是有史以來最大的都市傳說。」





莫理遜堅稱這不是真的，並告訴主持人凱爾（Kyle）和傑基奧（Jackie O）。當時他稱覺得這件事「非常有趣」，並且會拿它開玩笑。





謠言的始作俑者迪克斯 （Rowan Dix）— 也被稱為音樂家 Joyride，已經在播客節目Hello Sport上坦白了一切。同時，他也在 TikTok（抖音） 上分享了一段片段。





他說，「我剛剛發了推文。」





「我的本意絕不是讓它成為謠言。」





「這只是一篇『廢文』（即惡搞帖文） 。」





「整篇『廢文』就是指他是鯊魚隊的忠實球迷，當他們與野馬隊（Broncos）在聯賽決賽對決並輸了之後，莫理遜一時不能接受，就在麥記失禁。」





儘管故是並非真事的，但謠言仍然流傳多年，並在 2022 年大選前夕在社交媒體上重新出現。



2019 年，擔任總理的莫理遜 (Scott Morrison) 在芝加哥的一個科技創新中心看著麥當勞的菜牌。 Source: AAP / Mick Tsikas 莫理遜並非唯一被此等流言困擾的人。





迪克斯還提到他曾發佈其他以糞便為主題的謠言，包括一個關於Logies獎得獎者、演員斯特凡諾維（Karl Stefanovic）在維州Cremorne 麥當勞的流言。





他說，「這很有趣，一個知名人士在麥當勞拉褲子。」





SBS 已聯繫迪克斯尋求回應。



侮辱、魯莽、無禮和冒犯。 莫理遜辦公室聲明回應

在流言被澄清後，莫理遜的選舉辦公室發表聲明 — 這位目前為雪梨南部庫克的聯邦議員前總理 — 重申了長期以來的事實。



