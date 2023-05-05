【流言止於智者者？】莫理遜再為多年「都市傳說」闢謠

自從 2018 年以來，我們一直致力追求真相。今日，我們總算略有小成，對事情有一些清晰的認識 — 至少就前總理莫理遜指在 1997 年於雪梨的 Engadine 麥當勞失禁的的都市傳說，我們現在有了真相。
正如許多人所懷疑的那樣，這完全是捏造的。
這一切始於 2018 年，當年網路上出現了一條推文，指莫理遜在他所支持的球隊克羅努拉鯊魚（Cronulla Sharks）於 1997 年輸掉欖球聯賽總決賽後，在麥當勞失禁拉褲子。
這繪形繪聲的故事火速上網上爆紅，在社交媒體不斷獲轉載，「生機勃勃」歷久彌新。它甚至催生了一塊牌匾，設在現實生活中的那家麥當勞分店的門外。
多年以來，謠言早已經是三人成虎。但其實早在2021 年 7 月，莫理遜就覺得有必要闢謠。當時雪梨處於封城狀態，而墨爾本則在封城的邊緣。當時，他接受了一個電台節目 The Kyle and Jackie O Show 的訪問。
莫理遜在節目上問電台主持人，「我能把很久以前的一件事弄清楚嗎？」
他說，「這是有史以來最大的都市傳說。」
莫理遜堅稱這不是真的，並告訴主持人凱爾（Kyle）和傑基奧（Jackie O）。當時他稱覺得這件事「非常有趣」，並且會拿它開玩笑。
謠言的始作俑者迪克斯 （Rowan Dix）— 也被稱為音樂家 Joyride，已經在播客節目Hello Sport上坦白了一切。同時，他也在 TikTok（抖音） 上分享了一段片段。
他說，「我剛剛發了推文。」
「我的本意絕不是讓它成為謠言。」
「這只是一篇『廢文』（即惡搞帖文） 。」
「整篇『廢文』就是指他是鯊魚隊的忠實球迷，當他們與野馬隊（Broncos）在聯賽決賽對決並輸了之後，莫理遜一時不能接受，就在麥記失禁。」
儘管故是並非真事的，但謠言仍然流傳多年，並在 2022 年大選前夕在社交媒體上重新出現。
莫理遜並非唯一被此等流言困擾的人。
2019 年，擔任總理的莫理遜 (Scott Morrison) 在芝加哥的一個科技創新中心看著麥當勞的菜牌。 Source: AAP / Mick Tsikas
迪克斯還提到他曾發佈其他以糞便為主題的謠言，包括一個關於Logies獎得獎者、演員斯特凡諾維（Karl Stefanovic）在維州Cremorne 麥當勞的流言。
他說，「這很有趣，一個知名人士在麥當勞拉褲子。」
SBS 已聯繫迪克斯尋求回應。
侮辱、魯莽、無禮和冒犯。莫理遜辦公室聲明回應
在流言被澄清後，莫理遜的選舉辦公室發表聲明 — 這位目前為雪梨南部庫克的聯邦議員前總理 — 重申了長期以來的事實。
聲明中寫道：「莫理遜多次極力並反覆否認有關迪克斯在媒體和公開場合向他提出的流言，並認為這是侮辱性的、魯莽的、不尊重的和冒犯的。」
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