【一夜入冬！】澳洲東南部本周末瞬間降溫 山區或迎初雪

雖然澳洲已進入深秋，但來自南極洲的冷空氣將於本周末北上，預料會伴隨著冰雹和雷暴，為東南部州份帶來三年來最冷的5月，也是今年以來氣溫最低的日子。





氣象局預計，冷空氣在今日（5月5日）下午率先抵達阿德雷德和荷伯特，然後在晚間駕臨墨爾本，而新州東南部從星期六開始將感受到寒冷。





本周末，墨爾本最高溫度只有攝氏13度，是去年9月以來最低，阿德雷德則一嚐11月以來最低的15度。新州和首都領地也會錄得低溫，其中雪梨預計最高18度，是10月以來最低。Dubbo最高15度，Orange更只有7度。



天氣方面，塔州西部、維州南部、南澳海岸和新州東南部，將相繼迎來10至30毫米的大雨。冷空氣進入塔斯曼海後，西南風將帶來霜降。一些地區還可能有少量冰雹。





好消息是，滑雪愛好者有機會見到澳洲迎來今年的初雪。





塔州的降雪海拔預計降至400米，維州山區預計700米處便會在星期六晚迎來瑞雪，而新州則到星期日，從北部Barrington Tops到雪梨西部的海拔900米處都有望見到雪景。



