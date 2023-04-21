厄爾尼諾料冬季重臨 澳洲東岸或迎乾燥溫暖天氣

氣象部門預計厄爾尼諾現象很大機會在今年稍後出現，澳洲東部可能因此迎來乾燥溫暖的冬春兩季。

A woman watches as the sun rises over the ocean.

澳洲人可能面臨一個少雨、乾燥和溫暖的冬天。 Source: AAP / James Gourley

氣象局正監測厄爾尼諾（El Niño）現象，目前預計發生的可能性為50%。目前已出現其將會形成的跡象，包括赤道位置的太平洋海水溫度持續暖化、東熱帶太平洋信風減弱等。

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）則相信，厄爾尼諾有62%機會在今年5至7月期間形成，可能性在春季將增至80%。

該機構也預測，這次厄爾尼諾有四成機會將是數十年來最強的其中一次，因為赤道的海水溫度比平均值高出攝氏1.5度以上，遠高於澳洲氣象局的厄爾尼諾閾值，即高於平均水平0.8度。
如果厄爾尼諾現象時隔8年再次出現，西太平洋的雲層將被驅向東太平洋，意味著澳洲東部將會雨量減少、氣溫增加，令澳洲冬季和春季更加乾燥。

與相反的拉尼娜（La Niña）現象持續時間長不同，厄爾尼諾的影響時間通常較短。

事實上，澳洲上一次經歷厄爾尼諾是在2015年，當時的厄爾尼諾幾乎是史上最強，但澳洲卻毫發無損；反而2006年被視為弱勢的厄爾尼諾卻令澳洲東南部錄得降雨新低紀錄。
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Published 21 April 2023 11:53am
Updated 21 April 2023 11:57am
By Koma Cheng
Source: SBS