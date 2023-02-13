拉尼娜即將悄然別去 厄爾尼諾會否重臨？

Residents home and businesses by the banks of the river have been flooded inTown of Cowra, 15 Nov, 2022

澳洲東部過去 3 年持續受到拉尼娜現象影響，很多地方都出現洪災。 Source: AAP / Laine Nathan

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不少氣象專家估計，在澳洲東部和北部肆虐了 3 年的拉尼娜 (La Niña) 現象，很快就會結束，對於那些近 3 年飽受洪水蹂躪的社區，不啻是一個大好消息。

拉尼娜不僅引發洪水，讓新州、昆州南部以及維州也經歷嚴重水浸，導致重大的財物、牲畜甚至人命的損失，也使到澳洲東部的太平洋海岸線遭嚴重侵蝕。

不過，也有人擔憂，雖然我們送走了拉尼娜，但會不會迎來與她對立的厄爾尼諾 (El Niño) 呢？

如果影響澳洲東部的拉尼娜帶來潮濕多雨的天氣，厄爾尼諾則帶來乾燥、酷熱的天氣，林火的機會將會增加，其實這兩個現象我們都不願意見到。
firefighters battling a bushfire in Bridgetown, Western Australia, 06 February 2022.
西澳消防員於 2022 年 2 月 6 日出動撲救 Bridgetown 的林火。 Source: AAP / EVAN COLLIS
至於澳洲年底會否出現厄爾尼諾，這個問題不好回答，因為根據以往經驗，在年初預測年底的天氣，很多時都不準確。

但可以說的是，有證據顯示，太平洋中部的海面溫度 (Sea Surface Temperatures) 將會回復到中性 ENSO (El Niño Southern Oscillation 厄爾尼諾 – 南方振盪現象) ，因為海面溫度正逐步回暖。所謂「中性」(neutral) 是指既不是厄爾尼諾，也不是拉尼娜。預料這個情況至少持續到今年秋天，即 4、5 月左右。

至於這個中性現象會否持續到年底，澳洲氣象局表示目前階段很難說的準。

目前，澳洲東面和東南面的海面溫度比平均高出一些，根據氣象局表示，澳洲、特別是熱帶地區附近的水域，如果海面溫度比較高，蒸發的速度會較快，會較潮濕、多雲，和帶來雨水。

詳情，請聽溫楚良和盧婉霞這節報導。
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