【又有平治】四款汽車有致死安全風險需緊急維修

涉事型號汽車為梅斯特斯-平治（Mercedes-Benz）的G63和G400，生產年份為2018至2022年。受影響車輛數目為1,624輛。





由於製造上的缺陷，汽車前軸的電線可能會與機油冷卻器接觸。長時間下電線可能會磨損，從而影響防鎖制動系統（ABS）和電子穩定程式（ESP）等安全系統的運作。兩個系統若不能正常運作，會增加車禍風險。





此外，平治2022年產的Sprinter Van也在召回之列，因帶電動可調節旋轉座椅的電線可能會因長期使用而受損，從而影響安裝在座椅側面的安全氣囊的展開。





上述受影響的車主應立即聯絡平治的經銷商進行免費檢查，或預約 網上服務 。平治的客戶服務電話為 1300 300 896，電郵 customerassistancecentre@mercedes-benz.com。



另外，在2020至2022年生產的日野汽車Hino 700系列，在惡劣的操作環境中，前驅動軸（R1）的電線固定支架可能會干擾橫向桿，從而造成損毀。





最壞的情況是橫向桿掉落，導致車輛行駛不穩定，甚至失控。





受影響車輛數目為119輛。交通局建議車主立即聯絡經銷商安排替換及維修。日野汽車的客戶服務電話為 1300 014 466，電郵 customersupport@hino.com.au。





另一個回收車型是由FCA Australia本地品牌的JEEP Compass 2017，生產年份為2017至2023年。受影響車輛數目為443輛。





問題出在駕駛者車門和牽引桿上的牽引能力標籤與車主手冊中列出的容許最大牽引力不符。如果司機試圖啟動高於最大負載的牽引力，可能導致嚴重事故。



