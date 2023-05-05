多遇極端仇恨抗議 變裝表演者迎難而上堅持奮鬥

要點： 澳洲變裝表演者已成為一種「放大仇恨」思潮的目標。

來自美國的宗教保守主義和右翼極端主義結合，正在推動仇恨。

儘管面對抗議和威脅，許多變裝表演者表示他們將繼續堅持自己喜歡的事。

「變裝皇后」（Dolly Diamond） 多年來為兒童舉辦故事活動，一直相安無事。





這位來自墨爾本的歌舞表演者和喜劇演員分享，「當我講一些有趣小故事，例如『搖搖屁股的女王』或者『發光放屁獨角獸』等等，小朋友們都會留心傾聽，並且相當感興趣。」





但在她 3 月份於南澳的 Mount Gambier 圖書館表演前，卻在該場所收到死亡威脅。





Dolly Diamond 指，「這真的讓我很擔心我的安全，也擔心我周遭人士的（安全）。」





「那天早上，事件顯然破壞我對活動的雅興，但我不能讓它影響到我或令我終止辦故事活動。」



《發光放屁獨角獸 》是Dolly Diamond 故事時間中受歡迎的一節。 Source: Supplied / Dolly Diamond 澳洲其他地區和海外國家都發生過類似的威脅事件，一些反對變裝表演者向孩子講故事的人示威、威脅，甚至在社交 媒體上對「變裝者」狠批 。





Dolly Diamond 說，「我過往或者有點天真。」





「過去幾年也相安無事，所以我想，『好吧，也許我還好？也許他們並不討厭 Dolly Diamond 作為一個表演者。』但事實卻是相反。」





「我帶去的東西，如塗著本季口紅的皮納塔道具和眼罩也被摘掉了，這真的很令人沮喪。」



在新州紐卡素圖書館主持故事活動「Rainbow Story Time」的添芭蓮娜（Timberlina） 說，她在上個月活動舉行前一星期左右就知道了會有抗議計劃。





雖然這已經不是第一次發生針對這些「促進多元文化和包容、並教導兒童『他們可以成為他們想成為的人』活動」的行為，但添芭蓮娜說這次的感覺「完全不同」。





這位原住民變裝皇后向 SBS 新聞表示：「這很可怕。」





他們必須為我安排不同的出入口進出大樓，更一直有人陪伴在我身邊。





「當你遇到這種情況時，你會想，『不好了，有壞事可能會發生。』」



為何「變裝」會成為成為針對目標？

紐卡素大學犯罪學高級講師埃利斯（Justin Ellis）表示，針對澳洲變裝表演者的「仇恨放大」思潮源自美國。





埃利斯指出，「我們看到的是宗教保守主義和右翼極端主義仇恨的有害結合，這種仇恨通過互聯網被放大。」





埃利斯解釋，這在一定程度上是由美國前總統特朗普等政客所推動的，他被指在擔任總統期間「通過社交媒體美化暴力」。





他說：「這種宗教意識形態和極右翼仇恨的融合，也援引了過往對男同性戀定罪的情況，以及過去通過精神病學來病態化認識問題的做法。」





「所有這些因素結合在一起，導致了我們正在面對的情形 — 美國學者和文化理論家伯蘭特（Lauren Berlant）稱之為「性別緊急狀態」— 即某些群體聲稱他們受到威脅，或者另一個群體的行為威脅到他們生活或他們的生活方式。



在美國，一些州份已開始取締在公共場所或未成年人可以看到的地方變裝表演，支持者聲稱這是為了保護兒童。





在澳洲，自由黨參議員安蒂克（Alex Antic）去年在參議院預算聽證會上指責澳洲廣播公司 （ABC）在播放學校的一個片段中「誘導兒童」，該片段關於變裝皇后艾克 （Courtney Act）朗讀關於裝扮的故事。





其他保守派政客，如澳洲聯合黨參議員巴比特（Ralph Babet），聲稱 LGBTIQ+ 人士正試圖「灌輸」和「性化」兒童。





就此，埃利斯指出：「說兒童識字活動是誘導兒童的計劃，這是未經證實的。」他補充說，參與變裝故事時間等活動的表演者，都必須就與兒童進行相關工作並接受警方查核。





「真的，（這論點）是為了製造恐懼。」



Dolly Diamond 則表示，「令人費解」的是，為甚麼有些人會對其他人的打扮和給孩子們講故事有異議。





她強調：「我們並非要向任何人灌輸思想、我們不是要將任何人變成傳奇人物；我們在那裡只是為了講故事。」





「假如我打扮成一條香蕉或一隻袋鼠，會不會更容易被接受？」





「向兒童們講故事的人仍然是我，但你卻因我的打扮而先入為主認定我是錯誤的。我認為這些『高見』實在是不得了。」



添芭蓮娜說變裝表演者和其他藝人一樣，有能力為不同的觀眾度身定造切合他們的節目。





她說，「我的酒吧節目很鬼馬，很誇張。當然後我也有適合孩子的節目。」





「我們不會在孩子們面前跳那些性挑逗意味的舞蹈 — 我們只是在唱兒歌，唱適合孩子的歌曲…這會是一個非常不同的節目。」





「如果你不喜歡它，就不要帶你的孩子去。沒關係的，因為那些欣賞我們演出的人，他們到場是為了支持我們，並且真的喜歡我們的表演。所以請你們去另一個活動吧。」



如何抗衡反變裝思潮和運動？

埃利斯說，人們可以採取一系列措施來有效地反擊反變裝的言論。





「最主要的重點是保持安全，同時盡可能地大聲疾呼。」





「大家可以在活動中支持或處於危險之中的表演者。此外，向警方及時報告相關事件、向相關平台報告網絡仇恨言論等， 都是可行行動。





「此外，還要讓社區代表知道你重視言論自由、你不會容忍偏執。大家可以質詢他們，做過甚麼以確保維護言論自由，以及他們正在做甚麼來積極解決社區中的偏見問題？」



雖然不得不反擊針對變裝表演者和 LGBTIQ+ 社區的大量仇恨「叫人筋疲力盡」，但 Dolly Diamond 仍堅拒屈服。





「當我知道我所愛的是正確的，當我知道我所愛的被那麼多人接受並被那麼多人喜愛時，我為何要停止做我所愛的事呢？」





「我們都需要平等，我們都需要被接受，我將在我生命中的每一天為之奮鬥。」





尋求心理健康支持的 LGBTIQ+ 人士，可以撥打 1800 184 527 聯繫 QLife 、或訪問qlife.org.au.



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