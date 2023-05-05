【不是Tesla】邊個品牌成為去年全球電動車產量之冠？

2022 年全球電動車銷量持續強勁，去年各車廠電動車產量超過 1000 萬輛，與 2021 年 670 萬輛相比，增長了五成以上。

Volkswagen ID.3 Electric Car Production In Dresden

DRESDEN, GERMANY - JUNE 08: A Volkswagen employee demonstrates the charging of a Volkswagen ID.3 electric car. Source: Getty / Photo by Sean Gallup/Getty Images

受烏俄戰爭﹑零部件持續短缺﹑供應鏈中斷等因素影響，2022 年全球輕型汽車（light vehicle）銷量為 8100 萬輛，比 2021 年低 0.5%，比 2020 年前水平低 15%。

然而，根據
汽車銷售數據追蹤機構 LMC Automotive 及 EV-Volumes.com 的數據顯示
，2022 年全球電動車銷量持續強勁，去年各車廠電動車產量超過 1000 萬輛，與 2021 年 670 萬輛相比，增長了五成以上。

中國新能源汽車銷量領先，中國品牌比亞迪（BYD）去年通過提高現有車型的銷量，並推出新車型，公司專注於純電動車（Battery Electric Vehicle；BEV）及插電式混合動力車（Plug-in Hybrid Electric Vehicle；PHEV）生產和銷售，公司去年3月起亦停止燃油車生產，於 2022 年超越美國品牌 Tesla 的產量，成為全球電動車及混合動力車的生產之首。

比亞迪去年產量達 185.8 萬，比 2021年 大幅增長 211%。比亞迪目前是最大的插電式混合動力車 PHEV 製造商，並從 2021 年的第三名躍升至第一名。

如果僅計算純電動車 BEV，Tesla 仍是領先地位，2022 年交付量為 131 萬輛，在全球純電動車銷量中佔 17%。
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專家：澳洲電動車工業潛力無限 獨欠政府「推一把」

SBS Chinese

20/04/202116:09
大眾集團（VW Group）及通用汽車（GM）銷量分別排行第三及四，兩個品牌的電動車銷量增長 10% 至 13%。

其後排名為 Stellantis、現代（Hyundai）、寶馬（BMW），其中 Stellantis 的銷量主要集中在歐美地區，其 34% 的銷量增長主要來自西方地區。

排行第八名的是中國品牌吉利汽車（Geely Auto），公司於 2022 年的電動車生產量比2021年增加 251%，增長率為所有品牌之首。

至於平治（Benz）及R-N-M電動車聯盟（Renault、Nissan & Mitsubishi）分別排行第九及第十名。

2022 年電動車產量排行榜

1. 比亞迪（BYD）：185 萬輛

2. Tesla：131 萬輛

3. 大眾集團（VW Group）：83.9 萬輛

4. 通用汽車（GM）：58.4 萬輛

5. Stellantis： 51.2 萬輛

6. 現代（Hyundai）：49.7 萬輛

7. 寶馬（BMW）：43.3 萬輛

8. 吉利汽車（Geely）：35.1 萬輛

9. 平治（Benz）：33.7 萬輛

10. R-N-M 電動車聯盟（Renault、Nissan & Mitsubishi）：33.5 萬輛
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Published 5 May 2023 11:08am
By Peggy Tsoi
Source: SBS