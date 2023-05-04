【移民消息】2023-24 年度澳洲簽證計劃變更內容

上星期政府發布的一份長達 186 頁的檢討報告警告稱，現行的移民系統並「不符合目的」並存在剝削臨時簽證工人的風險，因此要對移民系統進行全面改革。





內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 早前公布了兩項改變，但相信在 5 月 9 日的聯邦財政預算案中會有更多有關簽證的訊息。





2023-24 年已經宣布了哪些簽證變更？





新西蘭人入籍途徑



從 2023 年 7 月 1 日（澳洲新財政年度的開始）起，在澳洲居住四年或以上的新西蘭人將有資格直接申請澳洲公民身份。 他們將不再需要先申請才能獲得永久簽證。





有關改變適用於持有特殊類別（444 子類）簽證 (SCV) 、並於2001 年 2 月 26 日之後抵澳的新西蘭公民。至於一些長期居民亦可以將他們的永久居留期限日期追溯至該日子。





新西蘭獨立技術移民（189 類別）簽證目前已停止接受新申請，並將於 7 月 1 日永久取消。





太平洋移民的新簽證



這是一個為來自太平洋國家和東帝汶的合資格移民提供的 3,000 個名額的新簽證。





這個名為太平洋僱用簽證 (PEV) 的名額每年將通過抽籤過程分配，被選中的人將能夠申請澳洲永久居留權。從 7 月開始，申請人便可在網上提交申請。





學生簽證的變化



為了解決勞動力短缺問題，持學生簽證的人士每兩星期工作 40 小時的工作限制經已在新冠疫情期間放寬，並已於去年 1 月取消。





但從 7 月 1 日起，持學生簽證的人士的工作時限將重新引入，只可以每兩星期工作 48 小時。同時，部分持 485 臨時畢業生簽證的人士將能夠在澳洲居留更長時間。





學士學位畢業生可逗留為四年（原為兩年），碩士學位畢業生可逗留五年（原為三年），博士畢業生可逗留六年（原為四年）。





工作假期簽證的變化



至於在疫情期間放寬工作假期簽證持有人 (Working Holiday Makers, WHM) 為同一僱主或組織工作超過六個月而毋須申請的許可將於 7 月 1 日結束。





任何在 7 月 1 日之前開始的工作將不計算入六個月的期限。 這意味著即使該工作是在 7 月 1 日之前開始，工作假期簽證持有人仍然可以為任何僱主額外工作最多六個月。





我們還知道其他哪些將發生的移民政策的變化？



早前政府對本地移民系統的檢討報告中發現移民系統中有一些重要領域是與現實情況脫節。





檢討報告亦提出了 38 項「改革方向」供政府考慮，內政部長歐妮爾之後亦公佈了兩項改善移民系統的措施。





首先，從7月1日起，獲僱主擔保的移民簽證申請人的最低工資將會提高。





臨時技術移民收入門檻 (TSMIT) 自十年前被凍結在 53,000 元以來一直沒有再提高。現時，政府決定將薪金提高至 70,000元。





技術工人將可申請永久居留權



其次，政府表示在年底前將為所有臨時技術工人提供申請永久居留權的機會。



澳洲移民部前副部長里茲維（Abul Rizvi）表示，這兩項變化都是積極的。





財政預算案中可能會宣佈哪些簽證變更？



里茲維說，有關檢討和更廣泛的策略對即將到來的聯邦財政預算案將有影響。





『我認為大家可以預期隨著政府制定出如何實施某些建議的細節之外，在（財政預算）之後亦可能會發生進一步的改變。』





政府將在 5 月和 6 月進行諮詢，並計劃在今年稍後公佈最終的移民策略。 Source: AAP 移民檢討報告還建議了些什麼？



檢討報告發現，澳洲的移民計劃未能吸引有最高技能的移民，也未能使企業有效地接觸到工人。 與此同時，它發現了計劃亦出現了「系統性剝削的明確證據以及造成新出現的永久臨時簽證人變成低下層階的風險。」





而報告亦提出改革本地的移民制度，包括實施一個三級評估系統、減少簽證的類型、專注於留住國際學生，以及改變一直使用的移民積分制度，以選擇對澳洲可能作出「最大長期經濟貢獻」的移民。





另外，政府移民策略中還建議建立一條主流的臨時技術移民途徑， 改進確定澳洲所需的技術移民人材，以及「廢除過時、僵化的職業清單」為專業而有高技能的人材提供快速、簡單的申請移民途徑，並擴大該計劃以涵蓋所有技能水平的工人。





政府將在 5 月和 6 月進行諮詢，並計劃在今年稍後公佈最終的移民策略。







