「姜糖」追星文化也移澳 港媽分享寓後援互助與行善於一身

香港男團 MIRROR 有十二位成員，各有支持者。其中成員姜濤的支持者「姜糖」向 SBS 中文分享他們如何將香港的「追星文化」帶來澳洲。

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Siam（圖左八）指追星令她再次與香港聯繫。 Credit: Supplied

追棒明星偶像在全球各地亦是常有的事，但對偶像明星的熾熱支持隨著移民在澳洲生根，甚至成為一個有影響力的互助圈，卻不太常見。隨著港人移民潮加劇，港人流散到全球，而「流散時代的香港文化」亦隨之移到各地。其中，不得不提的是在2018 成軍出道的香港「本地薑」男團 Mirror的粉絲——「鏡粉」如何在澳洲紮根。

男團MIRROR有十二位成員，各有支持者。其中成員姜濤的支持者「姜糖」向 SBS 中文分享他們如何將香港的「追星文化」帶來澳洲。

與香港再次「深入」聯繫

澳洲「姜糖」Kali 表示後援會於 2021 年組成，最初只有三個人，但由於近年多了港人移民及回流澳洲，時至今日，已超過180名「姜糖」加入，成員足跡遍佈澳洲，包括北領地、西澳及塔州等。雖然，不少姜糖是帶著支持偶像的心移澳，並在澳洲重新連繫，但亦有例外。

其中，後援會成員 Siam 就是已經移澳數十年的「姜糖」。Siam 向 SBS 中文表示，她來澳已經30年，以前從不追星，亦很少留意香港的娛樂新聞，但自從幾年前看過姜濤的表演後，便從此入坑，成為「姜糖」。雖然她平日亦有接觸香港文化，與香港的接觸「極少」。但因為追星的關係，才「踩隻腳」深入其中，令她得以再次和香港有「更深入」的連繫。

近年成為「姜糖」的Siam及 Kali，分別在雪梨的建築師樓工作，Kali則在布里斯本從事資訊科技行業。二人均是「媽媽級」，各育有兩名孩子。
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Why I obsessed with Cantopop band Mirror - a story of an Australian HK migrant image

受港男團Mirror 熱「焫著」 阿市港女追星成立澳洲應援會

SBS Chinese

01/03/202223:29

由追星應援變跨地域互助社區

根據內政部網頁顯示，2019-20年財政年度為港人發出了1,391個永居簽證，及後2020-21年數量增至4,312，數量增加三倍。而去年度 (21-22) 亦有4,237人獲批永居簽證，可見近年移民澳洲的港人數量正在上升。
 
隨著會員人數增加，後援會已不單局限於組織姜濤的應援活動，羣內的話題亦變得多元化。

Kali 說：「有粒『姜糖』移民前，在香港已接觸我們，好讓到埗後可以立即與我們聯絡，又會有人問有關校網、地區治安情況、居住環境等問題，大家會精神上互相支持。」她們亦曾為要搬到英國「姜糖」預先「搭路」，聯絡英國的姜濤後援會，「我覺得我們有點像移民顧問。」

Kali 續說六年前她一家四口移民本布里斯本，沒有任何家人和朋友在澳洲，每天只有上班下班，家中的話題除了工作就是照顧小孩，生活比較單調。但成為「姜糖」後，擴大了她整個生活圈子。她說：「我們 admin(後援會管理員）每一至兩個星期會有線上視像會議討論『姜務』，因而認識了這班交心的朋友，有時我們會談論心事或家中的事宜，例如我的家要裝修，會向擁有相關知識的『姜糖』取意見。」

她笑說，由於「姜糖」遍佈澳洲各地，大家最喜歡在會內交流旅遊資訊，例如討論雪梨各區美食、住宿資料等，到達當地後，又會相約出來見面。有次她要到墨爾本公幹，特別向老闆要求要星期五晚過後才離開，藉著工餘時間與當地的「姜糖」聚會。而 Kali 的丈夫亦覺得妻子有了這些社交生活後，「多咗好多嘢講」，整個人變得開朗活潑，家庭生活更加融洽。
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Kali 指透過追星認識了不少來自澳洲各地的朋友，令她變得更活潑開朗。 Credit: Supplied

積極行善支持偶像與社區

為回應偶像積極行善的呼籲，後援會開始組織不同的慈善活動，望能實際地支持澳洲社區。因應偶像快將於4月30日生日，最近他們與香港的「姜糖」籌集了一萬澳元捐贈贊助墨爾本一個癌症兒童病房病床兩年的支出，希望能幫助到更多澳洲病童。
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他們於本年 3月26 日在雪梨參與慈善步行籌款活動，當日大概有30名「姜糖」參加，有年僅九歲的小孩，亦有長者參與，步行近四個小時。

活動所得的善款將捐贈 Sydney Children’s Hospitals Foundation。此外，後援會亦曾捐款予澳洲各省，包括西澳、南澳及維州等地的兒童醫院基金會，以及去年受昆州和新州水災影響的災民。

雖然後援會成立時間不長，但歷年籌得的善款已超過三萬澳元。

除了在澳洲的慈善應援外，「鏡粉」的慈善活動範圍打從一開始就已不限在香港、甚或澳洲。早前，一群加拿大姜糖亦曾以偶像之名拉動一架波音 757客機，為慈善機構籌款。而各項活動的受惠者亦不再局限於地區性。
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後援會舉辦聖誕捐贈活動予菲律賓及柬埔寨兒童。 Credit: Supplied
Siam 表示行善不單是身體力行去支持偶像和社區，亦想擺脫大眾對追星行為的偏見。她說因為追星曾聽過不少冷言冷語，曾被指「發花癲」、「佢做得你個仔」等說話，Siam希望透過行善去表達追星不是負面的，可以做實事和團結港人。她又表示她是用「me time」私人時間去追星，就如是一個「hobby」(愛好)。

專家指追星可獲得情感的依靠

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宋祖賢教授指社會對追星行為有「刻板印象」(stereotype)。 Credit: Supplied
澳洲科廷大學消費者心理學及神經科學教授宋祖賢（Billy）向 SBS 中文表示，追星族在心理學上為「社會認同理論」，一些人會將自己和社會的某些羣組產生聯繫，從而獲得自我的價值觀。他說：「他們可以透這些群體活動去獲得情感的依靠，在情感上好像有一個互助會 (support group)。」

他指：隨著越來越香港人移民來到澳洲，他們需要重新建立社交圈子（social group），情況就如有些人選擇去打籃球，而他們就選擇去追星。

宋教授續指社會對追星的行為有「刻板印象」（stereotype)，覺得此行為很「上癮」、「浪費金錢」，有此觀念某程度上是正常的，但亦某程度上存在著誤解，「情況就如信奉宗教，只是追星族把情感依賴在一個明星，用來表達他們的情緒。所謂瘋狂的行為，在群組內是很正常的，只是群組外的人不明白。例如我有同事在齋戒月時會宰牛分給朋友，可能你會覺得很奇怪，但這就是他們的文化。 」

宋教授續說：「從經濟學角度，2020年澳洲曾有研究指出，平均每個粉絲（follower）願意每個月花費909澳元去追隨某東西或某個人，當中包括政客、明星或運動員，如果每一個澳洲人都這樣做，整個市場共有43億澳元，由此可看，粉絲行為是會帶來很大的經濟效益。」
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Published 29 April 2023 10:06pm
By Hoyi Wu
Source: SBS