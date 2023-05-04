逾百澳人仍滯留蘇丹 澳外長：他們或需乘船撤離

要點： 儘管已有 36 人登上澳洲皇家空軍的飛機；仍有 100 多名澳洲人滯留在蘇丹。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）向 SBS 新聞表示，局勢正「迅速變化」；

由於澳洲在蘇丹沒有領事館，澳洲嚴重依賴盟友來救援滯留當地的澳人。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，由於無法保證有更多的救援航班從蘇丹起飛，滯留當地的 100 多名澳洲人可能需要乘船撤離。





黃英賢警告，蘇丹的局勢正在「迅速變化」，她承認澳洲嚴重依賴盟友幫助撤離其公民。





最近幾天，蘇丹衝突愈演愈烈，隨著重砲繼續轟炸該國首都喀土穆（Khartoum），名義上的停火協議遭到破壞。自三周前衝突爆發以來，一準軍事組織試圖奪取蘇丹的控制權，目前至少有 500 名蘇丹平民喪生。





周二（5月2日）晚上，澳洲皇家空軍的一個救援任務是從蘇丹撤離了 36 名澳洲人及其家人，這次飛行還搭載了其他六個國家的公民。但在已撤離的191名澳洲人當中，大多數人都是搭乘由澳洲盟友組織的航班。



喀土穆的房屋被戰爭破壞。 Source: AP / Marwan Ali SBS 新聞採訪了有家人仍被困在衝突地區的蘇丹裔澳洲人，他們對外交貿易部的有限溝通感到沮喪。





但黃英賢周三(5月3日）在接受 SBS 新聞採訪時表示，在蘇丹缺乏領事援助，這意味著澳洲嚴重依賴盟友——尤其是英國——將其公民從危險中解救出來。





她說：「當地局勢變化迅速，這就是為甚麼我們集中精力盡快做我們能做的事情。」





「我明白，隨著安全局勢的惡化，這是多麼令人痛苦，這壓力有多麼大。但我想說的是，我們在蘇丹沒有大使館，就像在世界許多其他地方一樣。」





「所以我們所做的就是依靠我們在這些地區的朋友和合作夥伴。」



停火協議破裂 黃英賢稱或需船隻進行撤離

最近幾天，喀土穆的局勢惡化，儘管交戰雙方公開同意休戰，讓約 100 萬被困在該市的人安全離開。





滯留在蘇丹的澳洲人總數仍不清楚，外交部長黃英賢敦促任何尋求逃離的澳人需在外交貿易部網站上登記。





目前大約有 140 人登記在冊，但尚不清楚其中尋求離開的人數。





英國已通過 23 個航班運送 2000 多人，但據英國廣播公司（BBC）報道，隨著該國的工作轉向人道主義援助，疏散航班已經停止。





黃英賢說：「我們知道，集中精力與夥伴國家合作，讓那些希望離開的人獲得航班、車隊和渡輪，對我們來說要有效得多。」





「我們正在研究是否有可能再開一次航班，或者我們是否必須完全專注於渡輪——這也是迄今為止人員撤離的一種方式。」





數以千計的平民乘船從蘇丹港穿越紅海，逃往沙特阿拉伯城市吉達，這一航程可能需要長達 12 個小時。沙特皇家海軍一直在為人們提供渡船，但難以滿足需求。





蘇丹衝突於 4 月中爆發，當時準軍事組織快速支援部隊（Repaid Support Forces）對蘇丹各地的軍事基地發動了一系列襲擊，並圍攻了總統府。





為期 7 天的停火協議遭到破壞。





聯合國難民署正在計劃讓大約 80 萬名難民逃離蘇丹，其中超過 7 萬人已經越過邊境。



