【雙料現象】流星雨加月食！澳洲各地本周可見

每年 4 月 19 日至 5 月 28 日出現的寶瓶座η流星雨 (Eta Aquarids)，將在本周達到高峯期，並在星期五 (5 月 5 日) 至星期日 (7 日) 期間的清晨達到最頂峰。





觀賞寶瓶座η流星雨的最佳時間是黎明前，即凌晨 3 時至清晨 5 時。最適宜觀賞的地點則是遠離城市燈火的地區。





雖然寶瓶座η流星雨在南北半球均可見，但南半球是較佳的觀賞地點。據稱，平均每小時將可看見 20 至 40 粒流星，高峯期更可能多達 50 粒，每粒以時速每小時 22.5 萬公里的速度移動，在空中劃上一條光線並留下較長的軌跡。



寶瓶座η流星雨。 Source: Supplied / timeanddate.com 據科學家指出，寶瓶座η流星雨是與哈雷彗星相關聯的流星雨。但由於寶瓶座η流星雨是在數百年前與哈雷彗星分離，且哈雷彗星目前的軌道離地球不夠近，故不足以成為流星活動的來源。





南昆士蘭大學 (University of Southern Queensland) 天文學家霍納 (Jonti Horner) 教授表示，寶瓶座η流星雨是澳洲今年第二大最壯觀的流星雨現象。





他認為，今次流星雨的最高峰時間將是星期五及星期六清晨，而流星移動速度快亦令它們看起來更光亮。





他說：「速度快並不保證流星較光亮，但任何大小的流星如果移動速度較快，其亮度亦會較光。」





霍納博士又補充，今年及下年的寶瓶座η流星雨將可能異常活躍。



不過，今次流星雨出現卻適逢將星期六的滿月及月食現象 (5 月 6 日)，令觀星者可能難以觀測到較為昏暗的流星雨。





業餘天文學家穆斯格雷夫 (Ian Musgrave) 博士說：「(屆時) 滿月將處於天空的另一邊，但亦會影響觀測 (流星雨) 的情況。」





不過，月球在黎明前 (流星雨出現時間) 將處於天空較低的位置，可能有助觀測流星雨。





今次月食將在 5 月 6 日出現，屆時太陽、地球及月球將連成一線，地球將遮蓋太陽照向月球的部份光線。





半影月食將在當日凌晨 1 時 14 分 11 秒 (澳洲東岸標準時間) 開始，凌晨 3 時 22 分 59 分達到頂峰，並在 5 時 31 分 45 秒結束。





澳洲中部標準時間方面，月食將在午夜 12 時 44 分 11 秒開始、凌晨 5 時 01 分 45 秒結束。而澳洲西部標準時間方面，月食則會在 5 月 5 日晚上 11 時 14 分 11 秒開始、6 日凌晨 3 時 31 分 45 秒結束。





