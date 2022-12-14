【不容錯過！】流星雨之冠 2022 年壓軸流星雨

錯過11月獅子座流星雨的朋友不要失望，雙子座流星雨將上演。

epaselect epa09641060 An overlay image of 128 photographs shows circumpolar star trails over San Telmo tower in Ubiarco, Cantabria, Spain, early 14 December 2021, during the Gemenids meteor shower. EPA/Pedro Punte Hoyos

2021 年 12 月 14 日上旬，雙子座流星雨期間，西班牙坎塔布里亞烏比亞爾科的聖特爾莫塔。 Source: EFE, EPA / EFE, EPA/Pedro Punte Hoyos

雙子座流星雨在獅子座流星雨後接力上演，這一場壓軸登場的流星雨的高峰期將會在今晚（12月14日）及明晚。

預計在高峰期每小時會有150顆流星，數量是三大流星雨之冠。

流星雨的輻射點，即雙子座（Gemini）會在從地平線升起，方位大概在東方。由於流星雨在輻射點（雙子座）的四周都有機會出現，隨著輻射點慢慢升高，意味大家看到流星的機會也會增加。

專家表示，觀看流星雨還是值得抬頭觀看，因為即使有明亮的月亮，每小時仍能看到大約 30 到 40 顆流星。

大多數流星雨都是由彗星引起的，但雙子座流星雨是獨一無二的。

相反，它是由一顆名為 3200 Phaethon 的岩石小行星留下的碎片造成的。

地球繞太陽公轉時，每年都會經過碎片的踪跡。 當碎片撞擊我們星球的大氣層時——有時速度高達每秒 70 公里——它們會燃燒並產生光帶，然後從地球上就可以看到這些光帶。

最好從盡可能黑暗且遠離路燈的位置觀看。 不需要望遠鏡或雙筒望遠鏡，因為雙子座流星雨可以用肉眼看到。

專家建議坐在房屋或樹蔭下，在不受光線乾擾的情況下欣賞夜空，包括明亮的凸月 - 意思是低於滿月。

他們建議不要看手機屏幕或其他明亮的物體，因為眼睛需要大約 30 分鐘才能完全適應夜空。

若要拍攝流星雨，需要配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。 利用星點作對焦並對準天頂或天空中最為黑暗的區域之後，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上；視乎鏡頭及相機的設計及現場的環境而定）。 視乎有否使用追星裝置，選擇合適曝光時間；曝光時間愈長的話，愈有機會拍攝到流星；如果想要長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。 可多善用遙控或延遲拍攝功能，避免相機晃動令星點影像變形。
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Published 14 December 2022 at 11:29am
By Tracy Lo
Source: SBS