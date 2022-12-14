【不容錯過！】流星雨之冠 2022 年壓軸流星雨

雙子座流星雨在獅子座流星雨後接力上演，這一場壓軸登場的流星雨的高峰期將會在今晚（12月14日）及明晚。





預計在高峰期每小時會有150顆流星，數量是三大流星雨之冠。





流星雨的輻射點，即雙子座（Gemini）會在從地平線升起，方位大概在東方。由於流星雨在輻射點（雙子座）的四周都有機會出現，隨著輻射點慢慢升高，意味大家看到流星的機會也會增加。





專家表示，觀看流星雨還是值得抬頭觀看，因為即使有明亮的月亮，每小時仍能看到大約 30 到 40 顆流星。





大多數流星雨都是由彗星引起的，但雙子座流星雨是獨一無二的。





相反，它是由一顆名為 3200 Phaethon 的岩石小行星留下的碎片造成的。





地球繞太陽公轉時，每年都會經過碎片的踪跡。 當碎片撞擊我們星球的大氣層時——有時速度高達每秒 70 公里——它們會燃燒並產生光帶，然後從地球上就可以看到這些光帶。





最好從盡可能黑暗且遠離路燈的位置觀看。 不需要望遠鏡或雙筒望遠鏡，因為雙子座流星雨可以用肉眼看到。





專家建議坐在房屋或樹蔭下，在不受光線乾擾的情況下欣賞夜空，包括明亮的凸月 - 意思是低於滿月。





他們建議不要看手機屏幕或其他明亮的物體，因為眼睛需要大約 30 分鐘才能完全適應夜空。





若要拍攝流星雨，需要配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。 利用星點作對焦並對準天頂或天空中最為黑暗的區域之後，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上；視乎鏡頭及相機的設計及現場的環境而定）。 視乎有否使用追星裝置，選擇合適曝光時間；曝光時間愈長的話，愈有機會拍攝到流星；如果想要長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。 可多善用遙控或延遲拍攝功能，避免相機晃動令星點影像變形。

