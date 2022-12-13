澳洲數十個「打卡」景點 明年起將收費入場

在澳洲，不同州份及領地無論在地理、氣侯、風土，還是人情上也有頗大的差別。因而，除了國際旅行外，州際旅行，甚或是州內遊也是不少民眾的選擇。





近日，北領地政府繼續推進對數十個著名游泳場所和公園收費的計劃。





這一項新計劃將會在明年4月3日生效，如果遊客想前往一些國家公園內受歡迎的游泳場所，包括瀑布或溫泉，如：伊迪絲瀑布（Edith Falls）、利奇菲爾德（Litchfield）或馬塔蘭卡溫泉（Mataranka hot springs）將需支付25元的費用。





這一項新收費，政府稱之為「公園通行證」，根據個人或家庭而設，分為一日通行證、兩周通行證及公開通行證。





新費用將適用於北領地 85 個政府管理的公園和保護區中的 50 個，包括 Nitmiluk 國家公園、Karlu Karlu、Devils Marbles Conservation Reserve、Shoal Bay Coastal Reserve 和埃爾西國家公園著名的溫泉， 馬塔蘭卡。





除了公園通行證外，遊客仍需支付露營和步行費用，這意味著明年徒步 Jatbula 和 Larapinta 小徑的費用將更高。





Parks and Wildlife 執行董事伊根（Sally Egan）表示，收費收入將投資於「公園的保護、維護和安全，以及創造新的遊客體驗」。





政府預計，加上遠足和露營費用，公園通行證可以帶來 700 萬元的收入，澳洲中部旅遊局（Tourism Central Australia）總裁羅奇福德（Danial Rochford）表示，這將是國家公園的一筆重要投資基金。





他表示：「隨著我們投資於我們的國家公園，這些資金流向了更多的護林員、更好的基礎設施和更多的服務，這只會讓參觀北領地變得更好。」





環境、公園和野生動物部的一位發言人表示：「對於跨州和國際遊客來說，這是一筆非常小的費用，而且它支付了公園、土地和設施的費用。」





然而，在凱瑟琳地區的旅遊經營者Manuel Pamkal卻表示，這並不公平。他認為這並不公平，因為遊客前來已要花上大筆錢，他認為隨著通脹，而且人們已經為露營付費，游泳應該是免費的。





他擔心要求遊客多付貴用可能會他們三思而行。





這一個消息亦在社交平台上引起熱議，有網民表示：這對有錢人來說沒問題，但低收入和福利領取者將會被削弱。





亦有網民表示這樣是在扼殺旅遊業。





有遊客亦表示他們不介意支付小額入場費，如5元以作支持及保育，但25元太過昂貴，他們很有可能不會選擇前往這些景點。





NT 居民前往景點，並不需繳付入場費。

