【聖誕慶祝變慘劇！】煙花擊中男童致重傷 手術後留下「胸前大洞」

雪梨北部Alrambie Heights在剛過去的週日晚上期間發生罕見意外，據報，大概在晚上9 點 30 分右左，煙花突然射向人群方向，導致九人、包括三名兒童受傷，現場之後更一度失控。
當時，11 歲的 Elias Carrera 正坐在前排，被失控的「羅馬火箭」(roman candles）擊中胸部，而當時因撞擊而爆炸，更導致 Elias嚴重燒傷及要送院急救。
其母親Emma亦當時為被送院的傷者之一，她昨日在Facebook 上貼文，指兒子「完成手術後現正康復」，但目前「其胸部現在留下一個趟開的大洞，肌肉和脾臟已經損壞」。
「Elias 昨晚從北岸醫院轉院後，目前正在 Westmead 兒童醫院的燒傷及整形科接受手術。」
他的胸部有一個大的開放式大洞，肌肉及脾臟亦受損，需要移除所有受損組織，然後再決定是否可以關閉傷口以作進一步癒合，或者是否需要在第二次手術前保持開放狀態。傷者母親Emma
「情況這意味著他需要更長時間的受在醫院治療，而他的腿部和手臂的表皮亦被燒傷。」
Emma指，兒子很關心活動中其他受傷的孩子。
「他希望其他受傷的小朋友都沒事。他非常擔心對方的情況。」
雪梨北部Alrambie Heights在剛過去的週日晚上聖誕報佳音活動期間發生罕見意外。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
而事件中，另一名 8 歲的女童，在期間，摔傷手腕，另一名 12 歲的男孩受了輕度燒傷。
事件的一名目擊者奧謝 (Helen O'Shea) 向記者憶述當時情況時，形容：「有很多孩子感到焦慮和受創、不少人在哭泣。」
一段現場的短片顯示，煙花表演開始後不久、就在人群中就出現尖叫聲。
許多人僥倖逃脫，其中包括電視節目主持人 Beau Walker。
另一名目擊者則憶述，參加活動的其中一位家長是一名消防員，他在現場幫助提供急救。
負責今次煙花匯演的機構Howards & Sons Fireworks 昨日亦與 Safe Work NSW 一起到出事現場，希望幫助調查意外的問題所在。
機構的總裁霍華德向社區媒體Manly Observer表示：「過去曾出現過涉及roman candles的故障，該款煙花射出的火球可能會導致灼傷。」
霍華德亦強調，當roman candles開始出現故障，匯演已即時停止。
目前尚不清楚煙花會落在人群中的原因，推測可能是大風將煙花推向錯誤的方向。
Northern Beaches市議會的行政總監 Ray Brownlee 已證實今次活動並非由市議會舉辦，而是由當地商界自發組織。
但組織者已經作出書面申請，並做了所有必要的準備工作...我亦希望事件中的受傷兒童早日康復。Northern Beaches市議會行政總監 Ray Brownlee
而在活動中使用煙花本身並不屬於市議會的管轄範圍。
市政府亦確認，以Ray White Real Estate 代理人Ken Snell為代表的「布魯克維爾扶輪社」（The Rotary Club of Brookvale）已完成了所有必需的文書工作，包括獲得新州安全工作局頒發的燃放煙花許可證。
主辦方亦在一份聲明中向受傷兒童致以慰問：
「我們非常關心受傷的兒童，已經或正在嘗試聯繫他們的家人，並提供我們力所能及的幫助。希望他們早日康復。 我們將繼續與相關家庭聯繫，並提供力所能及的幫助。」