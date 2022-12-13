【聖誕慶祝變慘劇！】煙花擊中男童致重傷 手術後留下「胸前大洞」

雪梨北部Alrambie Heights在剛過去的週日晚上 聖誕報佳音活動 期間發生罕見意外，據報，大概在晚上9 點 30 分右左，煙花突然射向人群方向，導致九人、包括三名兒童受傷，現場之後更一度失控。





當時，11 歲的 Elias Carrera 正坐在前排，被失控的「羅馬火箭」(roman candles）擊中胸部，而 煙花 當時因撞擊而爆炸，更導致 Elias嚴重燒傷及要送院急救。





其母親Emma亦當時為被送院的傷者之一，她昨日在Facebook 上貼文，指兒子「完成手術後現正康復」，但目前「其胸部現在留下一個趟開的大洞，肌肉和脾臟已經損壞」。





「Elias 昨晚從北岸醫院轉院後，目前正在 Westmead 兒童醫院的燒傷及整形科接受手術。」



他的胸部有一個大的開放式大洞，肌肉及脾臟亦受損，需要移除所有受損組織，然後再決定是否可以關閉傷口以作進一步癒合，或者是否需要在第二次手術前保持開放狀態。 傷者母親Emma

「情況這意味著他需要更長時間的受在醫院治療，而他的腿部和手臂的表皮亦被燒傷。」





Emma指，兒子很關心活動中其他受傷的孩子。





「他希望其他受傷的小朋友都沒事。他非常擔心對方的情況。」





雪梨北部Alrambie Heights在剛過去的週日晚上聖誕報佳音活動期間發生罕見意外。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE



而事件中，另一名 8 歲的女童，在 混亂逃生 期間，摔傷手腕，另一名 12 歲的男孩受了輕度燒傷。





事件的一名目擊者奧謝 (Helen O'Shea) 向記者憶述當時情況時，形容：「有很多孩子感到焦慮和受創、不少人在哭泣。」





一段現場的短片顯示，煙花表演開始後不久、就在人群中就出現尖叫聲。





許多人僥倖逃脫，其中包括電視節目主持人 Beau Walker。





另一名目擊者則憶述，參加活動的其中一位家長是一名消防員，他在現場幫助提供急救。





負責今次煙花匯演的機構Howards & Sons Fireworks 昨日亦與 Safe Work NSW 一起到出事現場，希望幫助調查意外的問題所在。





機構的總裁霍華德向社區媒體 Manly Observer 表示：「過去曾出現過涉及roman candles的故障，該款煙花射出的火球可能會導致灼傷。」





霍華德亦強調，當roman candles開始出現故障，匯演已即時停止。





目前尚不清楚煙花會落在人群中的原因，推測可能是大風將煙花推向錯誤的方向。





Northern Beaches市議會的行政總監 Ray Brownlee 已證實今次活動並非由市議會舉辦，而是由當地商界自發組織。





但組織者已經作出書面申請，並做了所有必要的準備工作...我亦希望事件中的受傷兒童早日康復。 Northern Beaches市議會行政總監 Ray Brownlee





而在活動中使用煙花本身並不屬於市議會的管轄範圍。





市政府亦確認，以Ray White Real Estate 代理人Ken Snell為代表的「布魯克維爾扶輪社」（The Rotary Club of Brookvale）已完成了所有必需的文書工作，包括獲得新州安全工作局頒發的燃放煙花許可證。





主辦方亦在一份聲明中向受傷兒童致以慰問：





「我們非常關心受傷的兒童，已經或正在嘗試聯繫他們的家人，並提供我們力所能及的幫助。希望他們早日康復。 我們將繼續與相關家庭聯繫，並提供力所能及的幫助。」











