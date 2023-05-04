【震驚】白人編輯問亞裔記者：「你仲未洗完廁所？」研究揭媒體業歧視嚴重

最新一份研究發現，不少來自不同文化背景的媒體工作者曾在工作上被騷擾或歧視。





調查結果顯示，針對原住民、不同文化語言背景﹑殘疾以及性小眾（LGBTIQ）的記者或媒體工作者的歧視和騷擾有上升趨勢。



一名資深白人編輯對一位正在電腦前工作的亞裔記者說：「你還沒打掃完廁所嗎？」 澳洲多元媒體機構（Media Diversity Australia；MDA）報告指

情況不單經常在網上發生，連在新聞編輯室（newsrooms）中亦出現。





根據澳洲多元媒體機構（Media Diversity Australia；MDA）的一份新報告指，一名資深白人編輯對一位正在電腦前工作的亞裔記者說：「你還沒打掃完廁所嗎？」（Haven't you finished cleaning the toilets?）





這番說話令人震驚。





代表澳洲多元媒體機構 MDA 的大學研究人員指，這個案只是新聞編輯界中，記者和媒體工作者面對歧視的其中一個例子。





機構的行政總裁維薩德（Mariam Veiszadeh）表示：「每次我們對少數族裔背景的記者進行研究時，我們知道的是，對於在澳洲媒體工作的一些群體來說，他們並沒有免受歧視的自由。不僅僅是網上充斥歧視，他們在工作場所亦可能受歧視，這非常令人擔憂。」



收聽節目 宗教歧視法能否保障宗教人士的言論自由？ SBS Chinese 10/09/2019 04:19 Play

珀西（Karen Percy）是媒體和娛樂藝術聯盟 （Media and Entertainment Arts Alliance；MEAA）的主席，該聯盟是由記者和媒體工作者的組成。





珀西說，這些行為絕對是違法的。大多數組織機構也有公司內部的標準及規則。如果公司聲稱有尊重不同人仕的規則，然而卻容許員工作出這種行為，這是不合理的。





網上的歧視情況最普遍，亦最嚴重。維薩德表示，有 85%的原住民、不同文化背景、性小眾LGBTIQ 和殘疾的媒體工作者曾在網上經歷過個人或職業上歧視，數字驚人。



對於在澳洲媒體工作的一些群體來說，他們並沒有免受歧視的自由。不僅僅是網上充斥歧視，他們在工作場所亦可能受歧視，這非常令人擔憂。 澳洲多元媒體機構行政總裁維薩德

作家和殘疾倡導者芬德利（Carly Findlay）曾面對過這樣的網絡欺凌。





「因為我的外表，我患有皮膚病。我寫了很多關於這個病的文章，亦寫了關於殘疾和外表多樣性的文章。我會收到的一些攻擊我外表的評論，比如說『你是我見過的最醜的東西』，更有人留言告訴我我應該結束生命。」





「幾年前，曾有人不斷向我撰稿的媒體投訴，並在我的社交媒體不停的留言，他們還會在我演講的播客留下非常惡意的評論。」





珀西說，MEAA 早前與維州性別平等組織 （Gender Equity Victoria）進行的研究亦證實了 MDA 的發現。





組織發現情況令人擔心，尤其針對女性的歧視。一些性別歧視的人，會惡意貶低女性的專業知識，貶低她們的經驗和技能。



情況令人擔心，尤其針對女性的歧視。一些性別歧視的人，會惡意貶低女性的專業知識，貶低她們的經驗和技能。 MEAA 與維州性別平等組織 （Gender Equity Victoria）

不論是媒體工作者，或是女性，都難以避免網上的工作。有社交平台採取措施，禁止惡意攻擊及留言的賬戶。





然而，在傳媒組織或公司內部，媒體工作者亦需面對挑戰。對於部份記者來說，他們只好繼續抬起頭，堅持下去，視這些攻擊為他們工作的一部分。





珀西表示，行業應該有舉報機制，公司 IT部門可設系統自動篩走向公司內的記者發送惡意言語攻擊的電郵等。





澳洲多元媒體機構 MDA 指，未來會進行更多研究。不同背景的媒體工作者是澳洲媒體未來的重要份子，講述澳洲故事。

