【頭號殺手肺癌】聯邦政府撥款推出「全國肺癌篩查計劃」

聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）宣布將撥款超過 5 億元，減低澳洲人患上肺癌的風險。





當中包括 2.6 億，將用於成立一個「全國肺癌篩查計劃」（National Lung Cancer Screening Program ）。該計劃旨在及早發現肺癌，及早醫治。





衛生部長畢勒亦同時宣佈澳洲十多年來最大的吸煙改革，包括在未來三年內禁止非治療用途娛樂性的電子煙，並將煙草產品稅提高 5%。





畢勒說，增加煙草稅將使煙民減少吸煙，同時為庫房帶來巨大的增長。他亦表示，提高香煙的價格可以減低香煙的吸引力。政府亦還將調整所有煙草產品的稅收。這些措施將在未來4年為庫房帶來 33 億，稅收可用作支持醫療系統，改善煙民和電子煙民的健康。





在澳洲，肺癌是其中一個頭號殺手，政府亦將利用撥款，開展一個新的「全國肺癌篩查計劃」。這計劃是近 20 年來第一個新的全國性癌症篩查計劃，計劃將於 2025 年 7 月開始展開篩查。





胸肺科專家兼澳洲肺部基金會董事會主席摩根（Lucy Morgan）教授表示，計劃可以使高風險的澳洲人及早發現肺癌，在仍可治癒的情況下，及早接受治療。



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事實上，醫學上有明確數據表明，篩查可以在早期發現肺癌患者，而及早治療肺癌可以挽救病人的生命。而且目前，在澳洲還沒有針對肺癌的篩查計劃，但澳洲多年來一直有乳癌和腸癌等篩查計劃。





摩根教授亦表示，篩查計劃還可以及早診斷其他可能未被發現的肺部相關的疾病。





澳洲癌症協會行政總裁基夫（Dorothy Keefe）教授解釋篩查計劃的運作。





基夫教授指，當病人開始出現肺癌症狀時，才開始治療，往往為時已晚。篩查計劃的原理是進行低劑量 CT 掃描，這做法十分安全，而且非常準確，掃描可以發現肺部的細小腫塊，在病人出現症狀前就能診斷，早期肺癌，及早發現，一般可以治癒。





篩查計劃亦將重點關注高風險患上肺癌的澳洲人，其中包括原住民，以及 50 歲以上有吸煙史的人。





澳洲健康及福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）的數據顯示，原住民患上肺癌的風險比其他澳洲人高出兩倍，而死亡率則更高。





澳洲醫學協會副主席麥馬倫（Danielle McMullen）醫生表示，任何年齡段的人都有機會患上肺癌，關注肺部健康至關重要。





麥馬倫醫生說，如果發現一些症狀，例如咳嗽或呼吸急促，或者咳血，應該馬上去看醫生。目前，醫師有時很遺憾地，發現一些年輕的50 歲以下的肺癌病人。所以，她鼓勵人們定期接受檢查，不要吸煙及吸食電子煙，保護肺部健康。



LISTEN TO 新研究：電子煙對青少年和非吸煙者危害尤甚 SBS Chinese 22/03/2023 05:53 Play

衛生部長畢勒（Mark Butler）於周二（5月2日）公佈將更致力打擊電子煙，減少電子煙對青少年的危害。





澳洲癌症委員會（Cancer Council Australia）的行政總裁布坎南（Tanya Buchanan）表示，吸食電子煙的青少年日後將有更高風險患上肺癌。





她亦表示，委員會對政府推出肺癌篩查計劃感到高興，她的組織估計它可以在不久的將來挽救許多生命。





她說：「肺癌篩查計劃可以挽救生命，預計在 10 年內可以挽救大約 12,000 人的生命。」





