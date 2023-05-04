【常用止痛藥新限制】避免撲熱息痛過量使用 超市藥房銷售包裝受影響

醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration）昨日（5月3日）宣布，作出最終決定，修改毒物標準中撲熱息痛的安排。





從2025年2月1日起，對撲熱息痛產品（例如必理痛）, 實施新限制：



一般銷售，例如超級市場及便利店，最大包裝所含的藥片或膠囊數量，從20減至16。



在沒有藥劑師監督的情況下，將藥房提供的最大包裝藥物數量減半（即「僅限藥房」包裝），藥片或膠囊數量，從 100 減半至 50 。



僅在藥劑師的監督下，提供最多 100 片或膠囊的其他包裝規格。

這些限制最初於去年 2022 年 9 月提出，目前，全澳因蓄意過量服用撲熱息痛產品，導致平均每年有50人死亡，225 人入院。青少年和年輕人的死亡率最高 。





液體、改良釋放和附表 4（僅限處方）撲熱息痛，不受這些新限制的影響。



新限制在2 月宣布作為臨時決定，當時建議藥房包裝減少到 32 片，比昨日宣布從100片減半至50片少。





醫藥用品管理局昨日宣布最後決定時表示，考慮到要有限制的必要，同時「確保需要定期緩解的人士，繼續方便獲得所需藥物」。





管理局指出，考慮兩輪社區諮詢期間獲得的意見。





管理局鼓勵超級市場實行限制，每次只賣一盒撲熱息痛產品，並呼籲消費者在新限制生效前，不要囤積藥物。







