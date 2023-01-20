英揆辛偉誠乘車拍片無扣安全帶 承認錯誤致歉

英國首相辛偉誠在一條短片中可見他在行駛中的汽車上，沒有扣上安全帶，背景一度有警方的護衛電單車駛過，他為此而道歉。
一位發言人表示，辛偉誠在訪問英格蘭西北部期間，在一輛政府官方汽車的後座上，為拍一條要上載到Instagram的短片訊息時「判斷錯誤」。
發言人戴維斯（Jamie Davies）指，首相「完全接受這是一個錯誤並且道歉」。
他指「首相認為每個人都應該扣好安全帶」。
在短片中，辛偉誠在討論政府最新一輪資助以「提升」國內的社區水平，但卻因他在汽車行駛時對著攝影機講話，但全程沒有扣上安全帶而被廣泛傳開。
在英國，不扣安全帶將被處以最高896元的罰款。
辛偉誠的旅行安排也被批評，因為他在周四宣傳政府為社區項目提供資金時，乘坐由納稅人資助的飛機，從英格蘭西北部飛往東北部，飛行時間為28分鐘。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。