英揆辛偉誠乘車拍片無扣安全帶 承認錯誤致歉

英國首相辛偉誠在一條短片中可見他在行駛中的汽車上，沒有扣上安全帶，背景一度有警方的護衛電單車駛過，他為此而道歉。





一位發言人表示，辛偉誠在訪問英格蘭西北部期間，在一輛政府官方汽車的後座上，為拍一條要上載到Instagram的短片訊息時「判斷錯誤」。





發言人戴維斯（Jamie Davies）指，首相「完全接受這是一個錯誤並且道歉」。





他指「首相認為每個人都應該扣好安全帶」。





在短片中，辛偉誠在討論政府最新一輪資助以「提升」國內的社區水平，但卻因他在汽車行駛時對著攝影機講話，但全程沒有扣上安全帶而被廣泛傳開。





在英國，不扣安全帶將被處以最高896元的罰款。





辛偉誠的旅行安排也被批評，因為他在周四宣傳政府為社區項目提供資金時，乘坐由納稅人資助的飛機，從英格蘭西北部飛往東北部，飛行時間為28分鐘。

