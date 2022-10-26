指新英揆辛偉誠有錢 「第一貓」拉里推特帖文要食龍蝦

辛偉誠在英國當地時間星期二（10月25日），發表他就任首相後的公開講話，而在幾米遠的虎斑貓，拉里，也成為現場焦點，搶盡風頭。





15歲的拉里在唐寧街首相府有官銜，獲任命「首席捕鼠大臣」，並且在社交網站推特有帳號，帖文經常以英國政治及政客開玩笑。





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在上星期四10月20日，卓慧思（Liz Truss）就任首相44日就宣布辭職，成為歷來任期最短的英國首相，拉里的推特帖文說：「國王要求我出任首相，因為為這場荒謬鬧劇已經持續夠久了。」帖文有超過40萬人點讚。



拉里本是倫敦動物慈善機構「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs & Cats Home）收留的流浪貓，由唐寧街 10 號首相府的工作人員挑選，2011年獲時任首相卡梅倫（David Cameron）收養，並任命為「首席捕鼠大臣」。





拉里入主唐寧街10號後，經歷卡梅、文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson），及卓慧思共4任首相，可以說是「老臣子」。





在辛偉誠就任首相後，拉里的推特帖文說：「辛偉誠出任首相，他的家族富裕，所以從明天開始，把魚子醬和龍蝦列入我的菜單。」





另一條帖文表示：「辛偉誠覲見國王，不清楚是否是任命為首相，抑或查理斯想借些錢。」





據英國政府網站說，拉里的技能有「重大影響」。





網站指出：「拉里每天都在迎接客人，檢查安全防禦。和測試古董家具的午睡質量。」





「他的日常職責還包括，考慮解決首相府內老鼠佔據的問題。」





「拉里說這仍處於『戰術規劃階段』。」



Larry the cat was appointed Chief Mouser to the Cabinet Office in 2011. Source: AAP / TOLGA AKMEN