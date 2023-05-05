【立即更新】蘋果發佈最新 iOS 快速保安更新 修補或受黑客入侵漏洞

Apple 蘋果公司為 iPhone、iPad 和 Mac 電腦發佈了首個最新安全更新，稱為「快速保安更新」（Rapid Security Response）。





這些軟件更新旨在在設備上改進操作系統的保安，修補軟件更新後可能讓黑客有機可乘的漏洞。





「快速保安更新」（Rapid Security Response）可以在運行最新版本 iOS、iPadOS 和 macOS 的 Apple 蘋果設備上安裝，包括最新的 iOS 16.4.1、iPadOS 16.4.1 和 macOS 13.3.1操作系統。



如何下載更新？

要安裝「快速保安更新」（Rapid Security Response），先進入設備的「設置」（Settings），然後點擊「一般」（General），再點擊「軟件更新」（Software Update）。





當看到顯示「iOS Security Response 16.4.1 (a)」，點擊在下方的「下載並安裝」（Download and Install）。





然後點擊「重新開機」（Restart Now）後，設備將關機並在安裝更新後，自動重新開機。





過程只需要幾秒鐘，比一般的 iOS iPadOS 和 macOS操作系統更新快得多。





完成後，設備的操作系統將顯示為 iOS 16.4.1 (a)、iPadOS 16.4.1 (a) 或 macOS 13.3.1 (a)。





設備亦將設置為自動安裝未來的「快速保安更新」（Rapid Security Response）。



Apple 蘋果公司為 iPhone、iPad 和 Mac 電腦發佈了首個最新安全更新，稱為「快速保安更新」（Rapid Security Response）。 Credit: Peggy Tsoi

這個「快速保安更新」於 iOS 16.4.1 發佈後月內推出，目的在修復兩個系統中的緊急安全漏洞。





據Apple蘋果公司表示，系統的漏洞可以讓黑客有機可乘在設備上「執行任意代碼」（execute arbitrary code）。





代碼可以黑客入侵手機設備，控制手機並安裝惡意軟件，甚至可以連接到原始設備所連接的網絡，或掌控其他設備的控制權。





Apple 表示，新的「快速保安更新」可以緩解一些保安問題，還可改進允許操作系統和應用程序運行的軟件組件關鍵系統庫（critical system libraries）。

