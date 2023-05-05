【立即更新】蘋果發佈最新 iOS 快速保安更新 修補或受黑客入侵漏洞

Apple 蘋果公司為 iPhone、iPad 和 Mac 電腦發佈了首個最新安全更新，稱為「快速保安更新」（Rapid Security Response）。

Picture1.png

Apple 蘋果公司為 iPhone、iPad 和 Mac 電腦發佈了首個最新安全更新，稱為「快速保安更新」（Rapid Security Response）。 Credit: Peggy Tsoi

Apple 蘋果公司為 iPhone、iPad 和 Mac 電腦發佈了首個最新安全更新，稱為「快速保安更新」（Rapid Security Response）。

這些軟件更新旨在在設備上改進操作系統的保安，修補軟件更新後可能讓黑客有機可乘的漏洞。

「快速保安更新」（Rapid Security Response）可以在運行最新版本 iOS、iPadOS 和 macOS 的 Apple 蘋果設備上安裝，包括最新的 iOS 16.4.1、iPadOS 16.4.1 和 macOS 13.3.1操作系統。

如何下載更新？

要安裝「快速保安更新」（Rapid Security Response），先進入設備的「設置」（Settings），然後點擊「一般」（General），再點擊「軟件更新」（Software Update）。

當看到顯示「iOS Security Response 16.4.1 (a)」，點擊在下方的「下載並安裝」（Download and Install）。

然後點擊「重新開機」（Restart Now）後，設備將關機並在安裝更新後，自動重新開機。

過程只需要幾秒鐘，比一般的 iOS iPadOS 和 macOS操作系統更新快得多。

完成後，設備的操作系統將顯示為 iOS 16.4.1 (a)、iPadOS 16.4.1 (a) 或 macOS 13.3.1 (a)。

設備亦將設置為自動安裝未來的「快速保安更新」（Rapid Security Response）。
Picture2.png
Apple 蘋果公司為 iPhone、iPad 和 Mac 電腦發佈了首個最新安全更新，稱為「快速保安更新」（Rapid Security Response）。 Credit: Peggy Tsoi
更多內容

澳洲電訊商投訴增一成 專家教你選擇信譽良好電訊商

【升唔升級？】更新Windows 11要注意的事

這個「快速保安更新」於 iOS 16.4.1 發佈後月內推出，目的在修復兩個系統中的緊急安全漏洞。

據Apple蘋果公司表示，系統的漏洞可以讓黑客有機可乘在設備上「執行任意代碼」（execute arbitrary code）。

代碼可以黑客入侵手機設備，控制手機並安裝惡意軟件，甚至可以連接到原始設備所連接的網絡，或掌控其他設備的控制權。

Apple 表示，新的「快速保安更新」可以緩解一些保安問題，還可改進允許操作系統和應用程序運行的軟件組件關鍵系統庫（critical system libraries）。
收聽節目
Secure your phone like your computer image

科技世界 手機保安如電腦

SBS Chinese

16/04/201412:53
更多內容

ChatGPT到底發生過甚麼事？專家：澳洲應效法其他國家加強監管

【唔使擔心充電問題】引擎發電混能汽車在澳洲有多普及？

「黑盒」點解唔係黑色？黑盒點樣紀錄飛行數據？

【不是Tesla】邊個品牌成為去年全球電動車產量之冠？

【震驚】白人編輯問亞裔記者：「你仲未洗完廁所？」研究揭媒體業歧視嚴重

澳洲直飛香港復航不足五成 國泰今年底加開新城市

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 5 May 2023 1:10pm
Updated 2h ago 2:09pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS