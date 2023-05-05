雪梨中學教師涉嫌偷拍女學生裙底「90多條影片」：警方狠批厚顏無恥

據《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報導，雪梨一間中學一名老師被發現在課室用隱藏手機拍攝女學生裙底。警方將其描述為「厚顏無恥」、「掠奪成性的投機主義者」。





被告 28 歲黃姓男子（Eric Wong）為一名家住 Hornsby 的教師，於雪梨北區 Crows Nest 的 Cammeraygal 中學任教科學和 STEM 學科。據稱，校內一名女學生不慎撞到智能白板後，發現了一部隱藏手機揭發事件。





校長得知後通知警方，黃姓男子被控，並承認兩項未經同意拍攝他人私隱部位的罪名。





警方在對黃姓男子家中進行搜查時發現，他的電腦和儲存設備上存有數百張穿著校服的女生在課室裡的片段和照片，當中包括學生裙底和胸部。





其中更發現 90 條片段，片段中都是穿著該中學校服的女學生，即包括黑色、紅白色及灰色間條的百褶裙、白色短袖上衣及學校領帶。



據《雪梨晨鋒報》報道，警方在一份提交給 Hornsby 地方法院的事實陳述中，詳細說明了黃姓男子曾於去年 12 月要求一名女學生留在課室裡的事件。





黃姓男子請該女生到課室前側的工作台上，讓她看他的桌上電腦。「期間女生後退了一步，身體撞到一塊智能白板。」





警方指：「當受害者撞到智能白板時，她看見一部手機掉到地上，她發現手機鏡頭當時被故意向上擺放。」





隨後，黃姓男「立即將手機撿起，並稱他上課前把手機放在那裡。當女生試圖問及手機的事時，他立即轉移話題。」





警方續稱：「受害者認為，手機上的鏡頭被故意放置向上，並在她站在教師席時向上拍攝她。」





該名女生在離開後立即告訴友人。其後，女生在家長陪同下，到學校通知校長梅爾基（Kathy Melky）。





警方接報後，逮捕黃姓男，據悉他同時已被該校辭退。



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警方表示，在被告拍攝的片段中，「他在科學實驗室周圍走動，並打開手機鏡頭及片段應用程式進行拍攝，這些拍攝只針對女生」。





被告走到女學生身邊或身後，在與他們交談或觀察她們進行科學實驗時，故意將手機放在調整好角度位置上，拍攝女學生裙底的私隱部位。





「在一些片段中，可以看到被告與女生受害者交談，然後看向他的手機，手機隨後被重新定位，確保鏡頭對準女性身體私隱部位拍攝。」





警方指，被告的行為「厚顏無恥」，「是掠奪成性的投機主義者」。又指，作為一名教師，「被告的行為違反教師這種權威，及學生對其的信任」。





該校校長已通知全體學生及職員指，新州警方對校內一名前員工提出「嚴重刑事指控」。而該名員工已被辭退，並禁止進入校內。



