極受澳洲人歡迎旅遊熱點 宣佈「禁游泳令」直至年底

要點： 明年之前，努美阿的遊客將不能在這個沿海城市的水域游泳。

禁令惹來部分當地人、旅行社和度假人士不滿。

禁令是在今年較早前發生了一連串鯊魚襲擊事件後實施，其中一次是致命性的襲擊。

努美阿是法屬新喀裡多尼亞（New Caledonia）的首府和主要港口，是一個位於熱帶的旅遊熱點，以其清澈湛藍的海水而聞名。





但計劃要到當地海灘暢泳的遊客或者大失所望。





自 3 月以來，新喀裡多尼亞(New Caledonia)首都的海灘已禁止游泳和水上運動，並將一直持續到明年。





為甚麼要禁止在努美阿游泳？





努美阿市議會決定關閉其海灘，以應對今年較早時發生的一連串鯊魚襲擊事件，最近一次在2月時發生的襲擊，澳洲男子戴維斯 (Chris Davis)更因而死亡。





這位 59 歲的男子在距離皇家城堡海灘(Château Royal beach)約 150 米的浮橋附近遭到鯊魚襲擊，而幾星期前，另一名泳客在類似地點被襲擊而嚴重受傷。





雖然最初在努美阿整個300米海岸線游泳的禁令定為「直至另行通知」。但當局在上月底宣佈禁令將持續至 12月 31日。



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位於努美阿海岸外的 Amédée、Goéland、Signal 和 Larégnère 小島不受禁令影響。





該禁令使一些當地人、旅行社和度假人士深感不滿，其中許多人認為該嚴格的措施與發生意外的比例並不相稱。





根據佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）的數據，鯊魚襲擊總數方面，新喀裡多尼亞只排名全球 13 位。澳洲位居第二，僅次於美國。





在 2019 年一名小男孩遭到襲擊後，努美阿市議會將虎鯊和牛鯊從其受保護物種名單中刪除。而在今年二月，發生致命的鯊魚襲擊案後，該市市長拉加德（Sonia Lagarde）亦下令在附近水域獵捕虎鯊和公牛鯊。





虎鯊和公牛鯊，是主要會對人類施襲的罪魁禍首。



公牛鯊會襲擊人類。 Source: Getty / Brent Durand

澳洲政府有甚麼建議？

政府服務機構 Smarttraveller 警告說，澳洲遊客應該意識到新喀裡多尼亞「目前沒有使用」防鯊網等緩解措施。





它補充說，法屬太平洋地區海灘的緊急疏散程序也可能不如澳洲國內發達。





在沒有實施游泳禁令的地方，Smarttraveller 建議澳洲人「時刻注意警告標誌並聽從當地局方的建議」。



