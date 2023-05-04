極受澳洲人歡迎旅遊熱點 宣佈「禁游泳令」直至年底

要點：
- 明年之前，努美阿的遊客將不能在這個沿海城市的水域游泳。
- 禁令惹來部分當地人、旅行社和度假人士不滿。
- 禁令是在今年較早前發生了一連串鯊魚襲擊事件後實施，其中一次是致命性的襲擊。
努美阿是法屬新喀裡多尼亞（New Caledonia）的首府和主要港口，是一個位於熱帶的旅遊熱點，以其清澈湛藍的海水而聞名。
但計劃要到當地海灘暢泳的遊客或者大失所望。
自 3 月以來，新喀裡多尼亞(New Caledonia)首都的海灘已禁止游泳和水上運動，並將一直持續到明年。
為甚麼要禁止在努美阿游泳？
努美阿市議會決定關閉其海灘，以應對今年較早時發生的一連串鯊魚襲擊事件，最近一次在2月時發生的襲擊，澳洲男子戴維斯 (Chris Davis)更因而死亡。
這位 59 歲的男子在距離皇家城堡海灘(Château Royal beach)約 150 米的浮橋附近遭到鯊魚襲擊，而幾星期前，另一名泳客在類似地點被襲擊而嚴重受傷。
雖然最初在努美阿整個300米海岸線游泳的禁令定為「直至另行通知」。但當局在上月底宣佈禁令將持續至 12月 31日。
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鯊魚襲擊次數 澳洲排全球第二
位於努美阿海岸外的 Amédée、Goéland、Signal 和 Larégnère 小島不受禁令影響。
該禁令使一些當地人、旅行社和度假人士深感不滿，其中許多人認為該嚴格的措施與發生意外的比例並不相稱。
根據佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）的數據，鯊魚襲擊總數方面，新喀裡多尼亞只排名全球 13 位。澳洲位居第二，僅次於美國。
在 2019 年一名小男孩遭到襲擊後，努美阿市議會將虎鯊和牛鯊從其受保護物種名單中刪除。而在今年二月，發生致命的鯊魚襲擊案後，該市市長拉加德（Sonia Lagarde）亦下令在附近水域獵捕虎鯊和公牛鯊。
虎鯊和公牛鯊，是主要會對人類施襲的罪魁禍首。
公牛鯊會襲擊人類。 Source: Getty / Brent Durand
澳洲政府有甚麼建議？
政府服務機構 Smarttraveller 警告說，澳洲遊客應該意識到新喀裡多尼亞「目前沒有使用」防鯊網等緩解措施。
它補充說，法屬太平洋地區海灘的緊急疏散程序也可能不如澳洲國內發達。
在沒有實施游泳禁令的地方，Smarttraveller 建議澳洲人「時刻注意警告標誌並聽從當地局方的建議」。
它說：「帶有鯊魚標誌的紅旗意味著海灘因曾目擊鯊魚或發生與鯊魚有關的事件而關閉。」
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